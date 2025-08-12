Ireland president condemns rise in racist attacks against Indians भारतीयों पर एक के बाद एक नस्लभेदी हमलों पर आयरलैंड के राष्ट्रपति ने तोड़ी चुप्पी, क्या बोले?, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Ireland president condemns rise in racist attacks against Indians

भारतीयों पर एक के बाद एक नस्लभेदी हमलों पर आयरलैंड के राष्ट्रपति ने तोड़ी चुप्पी, क्या बोले?

बीते कुछ सप्ताह में आयरलैंड में भारतीयों पर दर्जनों नस्लभेदी हमले हुए हैं। इन हमलों पर चिंता जताते हुए आयरिश राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीयों ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है और इस तरह के हमले स्वीकार्य नहीं हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:57 PM
उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश आयरलैंड में भारतीयों पर नस्लभेदी हमलों की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी के बाद आयरलैंड के राष्ट्रपति ने इसकी कड़ी निंदा की है। आयरिश राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस ने मंगलवार को एक बयान में इन हमलों को नफरती और देश के मूल्यों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीयों ने आयरलैंड के विकास में अहम भूमिका निभाई है और इस तरह के हमले स्वीकार्य नहीं हैं।

बयान में हिगिंस ने देश में भारतीय समुदाय के योगदान के प्रति कृतज्ञता जताते हुए बिजनेस, नर्सिंग और अन्य क्षेत्रों में उनकी भूमिका पर जोर डाला। उन्होंने कहा, "आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में, मैं इस तनावपूर्ण समय में, आयरलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। इस समुदाय ने आयरिश जीवन के अनेक पहलुओं में अपार योगदान दिए हैं। उनकी उपस्थिति, उनका कार्य, उनकी संस्कृति, हमारे साझा जीवन में समृद्धि और उदारता का स्रोत रही है।”

आयरिश राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में नस्लीय हिंसा चरम पर है। बीते कुछ हफ्तों में भारतीय मूल के कई लोगों को लगातार निशाना बनाया गया है। इन हमलों के मद्देनजर डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने बीते शुक्रवार को एक सुरक्षा सलाह भी जारी की थी जिसमें नागरिकों से सुनसान जगहों से बचने और सावधानी बरतने की अपील की गई थी।

इससे पहले बीते 19 जुलाई को, आयरलैंड में महज 3 सप्ताह से रह रहे भारत के एक 40 वर्षीय शख्स को डबलिन के टैलाघ्ट में एक गिरोह ने पीट दिया। भीड़ ने शख्स के चेहरे पर चाकू से मारकर उसे घायल कर दिया। वहीं आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में भारतीय मूल की एक छह वर्षीय बच्ची पर भी नस्लीय हमला हुआ था। इस दौरान समूह ने ‘डर्टी इंडियन वापस जाओ’ के नारे भी लगाए थे।

