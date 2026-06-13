ईरान-अमेरिका समझौते की फिर जगी उम्मीद, ईरानी विदेश मंत्री की पोस्ट शेयर करके क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अंतिम रूप के करीब पहुंच रहा है। इस बीच मीडिया और विश्लेषकों को इसके संभावित मसौदे पर अटकलें लगाने से बचना चाहिए।

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव को समाप्त करने के लिए शांति समझौता अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि दोनों देशों के बीच शुरुआती समझौता यानी इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन अब तक के सबसे करीब है। इस बयान की अहमियत तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अराघची के इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा कर दिया। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अंदरूनी बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अंतिम रूप के करीब पहुंच रहा है। इस बीच मीडिया और विश्लेषकों को इसके संभावित मसौदे पर अटकलें लगाने से बचना चाहिए। उन्होंने पारदर्शिता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, ईरान सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ समझौते के सभी विवरण सार्वजनिक करेगी। दोनों देशों के बीच यह बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मध्यस्थता के जरिए हो रही है, जिससे इस युद्ध विराम समझौते की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

14 सूत्रीय मसौदे पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब कुछ ही घंटों पहले दोनों देशों के बीच बयानों का तीखा टकराव देखने को मिला था। दरअसल, ईरानी मीडिया ने एक कथित 14 सूत्रीय मसौदा प्रकाशित कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। इस रिपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए थे और उन्होंने ईरानी मीडिया की खबरों को झूठा बताते हुए कहा था कि जो बातें लीक की गई हैं, उनका लिखित रूप से तय शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है। ट्रंप ने इस लीक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन बाद में ईरानी विदेश मंत्री के सकारात्मक पोस्ट को शेयर कर उन्होंने बातचीत जारी रहने का संकेत दिया।