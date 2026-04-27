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बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे ट्रंप, ईरानी FM का बड़ा दावा; समर्थन में आए पुतिन तो बदल गए बोल? एक अच्छा संकेत भी

Apr 27, 2026 09:35 pm ISTPramod Praveen रॉयटर्स, मॉस्को
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रूस में राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन हासिल करने के बाद अराघची ने कहा कि ट्रंप बातचीत का अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाया है।

बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे ट्रंप, ईरानी FM का बड़ा दावा; समर्थन में आए पुतिन तो बदल गए बोल? एक अच्छा संकेत भी

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया है कि प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहा है। सोमवार को रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री ने हालांकि एक अच्छा संकेत दिया है कि तेहरान अमेरिकी अनुरोध पर विचार कर रहा हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान को फोन करने का प्रस्ताव रखा है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन हासिल करने के बाद अराघची ने कहा कि ट्रंप बातचीत का अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाया है।

ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के समाधान के लिए तेहरान और वाशिंगटन में दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच आया है।। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान और पाकिस्तान की यात्रा के बाद सोमवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है।

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रूस ने की ईरान की तारीफ

'रूसी समाचार एजेंसी तास' की खबर के अनुसार, पुतिन ने संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ने को लेकर ईरान के लोगों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के हित में हरसंभव प्रयास करेगा। दूसरी तरफ, ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव भी पेश किया है। ईरान के नवीनतम प्रस्ताव से उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को भविष्य के लिए टालने की बात कही गई है और इसके बजाय, समझौते के तहत तेहरान होर्मुज समुद्री मार्ग पर अपनी नाकाबंदी समाप्त करेगा, जिसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी हटाएगा और एक दीर्घकालिक या स्थायी युद्धविराम लागू करेगा। यह जानकारी प्रस्ताव से वाकिफ दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने दी।

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बातचीत फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिकी वार्ताकार अब ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान दोनों पक्षों को इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, इस सप्ताहांत उसने बातचीत की उम्मीद में लगायी गयी सभी सुरक्षा चौकियों और सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल बातचीत फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।

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बातचीत गतिरोध में फंस गई

बातचीत गतिरोध में फंसी हुई प्रतीत हो रही है लेकिन पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। फिलहाल अमेरिकी नौसेना के तीन विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इस क्षेत्र में तैनात हैं। इन विमानवाहक पोतों में लगभग 15,000 नाविक और मरीन सैनिक, साथ ही 200 से अधिक विमान और अतिरिक्त जहाज शामिल हैं। यूएसएस त्रिपोली के नेतृत्व में एक अन्य हमलावर समूह भी अपने नाविकों, मरीन सैनिकों और विमानों के साथ क्षेत्र में तैनात है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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