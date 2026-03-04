भारत के करीब पहुंचा ईरान-अमेरिका युद्ध का दायरा, US ने कैसे डुबोया युद्धपोत; देखें VIDEO
अमेरिकी डिफेंस सेकरेट्री पीटर हेगसेथ ने कहा कि हिंद महासागर में-एक अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसे लगा कि वह इंटरनेशनल पानी में सेफ है। इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया-क्विट डेथ।
सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान-अमेरिका के बीच जंग और तीखी हो गई है। हिंद महासागर में भारत के पास और श्रीलंका के दक्षिण तट पर अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बी से हमला करके ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। इस भीषण हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें युद्धपोत पर हमला करते हुए दिखाया गया है। हिंद महासागर में हुए इस हमले के बाद युद्ध का दायरा और बढ़ता दिख रहा है। अभी तक मिडिल ईस्ट, गल्फ के इलाकों तक ही यह युद्ध सीमित था।
हमले के समय ईरानी युद्धपोत पर तकरीबन 180 लोग सवार थे। अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग पानी में गायब हो गए हैं। हमले के तुरंत बाद श्रीलंकाई नोसैना ने ऑपरेशन शुरू करते हुए युद्धपोत पर सवार ईरानी लोगों की जान बचाई। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से 20 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है। इसमें ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ ही सेकंड में जहाज पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और पानी कई फीट ऊंचे तक उठता दिखता है।
ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस डेना भारत से ईरान वापस जा रहा था, जब हिंद महासागर पर इस पर हमला हुआ। इसने हाल ही में विशाखापट्ट्नम में आयोजित किए गए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा लिया था। अमेरिकी डिफेंस सेकरेट्री पीटर हेगसेथ ने कहा, ''हिंद महासागर में-एक अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसे लगा कि वह इंटरनेशनल पानी में सेफ है। इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया-क्विट डेथ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी दुश्मन शिप को टॉरपीडो से डुबोया गया। उस वॉर की तरह-जब हम अभी भी वॉर डिपार्टमेंट थे-हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं।"
अब तक 87 नाविकों की लाशें बरामद
श्रीलंका की पुलिस और डिफेंस अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंका की नौसेना ने एक ईरानी युद्धपोत से 87 नाविकों की लाशें बरामद की हैं। नेवी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज जेंसी AFP को बताया, "हमने 87 लाशें इकट्ठा कर ली हैं, और जो बाकी लापता हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है।" पुलिस और नेवी के प्रवक्ता ने कहा कि 61 नाविक अभी भी लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 32 को बचा लिया गया है और उनका इलाज गाले शहर के एक हॉस्पिटल में चल रहा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।