ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक, मौत तक की अफवाहें

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली मीडिया चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से मोजतबा खामेनेई की हालत को गंभीर बताया है। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेशकियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से भी दावा किया गया था।

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली मीडिया में यह दावा किया गया है। मोजतबा खामेनेई की मौत तक की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि, इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब ईरान में मोजतबा खामेनेई की सेहत और उनके सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लग रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी हाल ही में कहा था कि इस समय मोजतबा खामेनेई से सीधे संपर्क करना बहुत मुश्किल है।

इजरायली मीडिया चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से मोजतबा खामेनेई की हालत को गंभीर बताया है। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेशकियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से एक दावा किया गया था। इसमें कहा गया कि ईरानी शासन के टॉप लेवल पर उनकी हालत को लेकर बेहद गंभीर स्थिति की चर्चा चल रही है। एक सूत्र ने यहां तक कहा कि अगर जल्द ही उनकी मौत की खबर सामने आए तो इसमें हैरानी नहीं होगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी दावे मीडिया रिपोर्टों और अनाम सूत्रों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें अभी पुष्ट खबर नहीं माना जा सकता।

अमेरिका-इजरायल के हमलों में पिता की मौत मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता का पद संभाला था। फाइल में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी को हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में उनके पिता की मौत के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली। इसके बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और उनके संदेश मुख्य रूप से लिखित बयानों के जरिए सामने आए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शुरुआती हमलों में वह भी घायल हुए थे और सुरक्षा कारणों से छिपकर रह रहे हैं।