ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक, मौत तक की अफवाहें
रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली मीडिया चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से मोजतबा खामेनेई की हालत को गंभीर बताया है। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेशकियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से भी दावा किया गया था।
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली मीडिया में यह दावा किया गया है। मोजतबा खामेनेई की मौत तक की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि, इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब ईरान में मोजतबा खामेनेई की सेहत और उनके सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लग रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी हाल ही में कहा था कि इस समय मोजतबा खामेनेई से सीधे संपर्क करना बहुत मुश्किल है।
इजरायली मीडिया चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से मोजतबा खामेनेई की हालत को गंभीर बताया है। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेशकियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से एक दावा किया गया था। इसमें कहा गया कि ईरानी शासन के टॉप लेवल पर उनकी हालत को लेकर बेहद गंभीर स्थिति की चर्चा चल रही है। एक सूत्र ने यहां तक कहा कि अगर जल्द ही उनकी मौत की खबर सामने आए तो इसमें हैरानी नहीं होगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी दावे मीडिया रिपोर्टों और अनाम सूत्रों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें अभी पुष्ट खबर नहीं माना जा सकता।
अमेरिका-इजरायल के हमलों में पिता की मौत
मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता का पद संभाला था। फाइल में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी को हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में उनके पिता की मौत के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली। इसके बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और उनके संदेश मुख्य रूप से लिखित बयानों के जरिए सामने आए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शुरुआती हमलों में वह भी घायल हुए थे और सुरक्षा कारणों से छिपकर रह रहे हैं।
मोजतबा खामेनेई की गैरमौजूदगी ने ईरान के नेतृत्व और देश की राजनीतिक स्थिरता को लेकर सवाल बढ़ा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में उनकी लोकेशन व फैसले लेने की क्षमता को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। जुलाई में सऊदी मीडिया ने एक इजरायली सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया था कि वह ईरान में नहीं हैं। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने पहले उनकी चोटों की गंभीरता को कम करके बताया था और कहा था कि वह रणनीतिक फैसलों व शासन संबंधी निर्देशों पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसलिए फिलहाल मोजतबा खामेनेई के अस्पताल में भर्ती होने और उनकी हालत बेहद गंभीर होने की खबर को दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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