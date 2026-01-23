Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Iranian prosecutor denies Donald Trump claim 800 prisoners were spared execution
झूठ बोल रहे हैं ट्रंप... ईरान ने 800 कैदियों की फांसी पर ट्रंप के दावे को किया खारिज

झूठ बोल रहे हैं ट्रंप... ईरान ने 800 कैदियों की फांसी पर ट्रंप के दावे को किया खारिज

संक्षेप:

ट्रंप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फांसी देना और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना, दोनों ही ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य हमले के लिए ‘रेड लाइन’ (सीमारेखा) हैं।

Jan 23, 2026 08:06 pm ISTPramod Praveen एपी, दुबई
ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को ‘पूरी तरह झूठा’ बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है। ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी ‘मिजान’ ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी की टिप्पणी का हवाला दिया है।इससे फिर सवाल उठता है कि क्या देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दी जाएगी?

अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि कुछ कैदियों पर ऐसे आरोप हैं जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है। ‘मिजान’ के मुताबिक, मोवाहेदी ने कहा, “यह दावा पूरी तरह से झूठा है; ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है।” ट्रंप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फांसी देना और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना, दोनों ही ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य हमले के लिए ‘रेड लाइन’ (सीमारेखा) हैं।

ये भी पढ़ें:24 घंटे में ट्रंप का शांति राग बेसुरा, ईरान पर हमले की तैयारी? पहुंचा जंगी बेड़ा

ईरान में 5,002 लोगों की मौत का दावा

इस बीच, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि ईरान में देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई सख्त कार्रवाई में शुक्रवार तक कम से कम 5,002 लोगों की मौत हुई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी इंटरनेट पाबंदी आठ जनवरी से जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ के अनुसार मारे गए लोगों में 4,716 प्रदर्शनकारी, 203 सरकारी कर्मचारी, 43 बच्चे और 40 आम नागरिक हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि 26,800 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:ईरान की तरफ बढ़ रही सेना, ट्रंप बोले- ऐसा हश्र करेंगे परमाणु वाला दर्द भूल जाओगे

सरकारी आंकड़ा 3117

ईरान सरकार ने बुधवार को पहली बार मृतकों की संख्या जारी करते हुए कहा कि अब तक 3,117 लोग मारे गए हैं। इसमें बताया गया कि 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों में से 2,427 नागरिक और सुरक्षा बल थे, जबकि बाकी को “आतंकवादी” बताया गया। इस बीच, अमेरिका के कई विमानवाहक पोत पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं जिस कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार देर रात संवाददाताओं से कहा कि यह ताकत एक “आर्माडा” के समान है। जब कई युद्धपोत एक साथ किसी मिशन या युद्ध के लिए रवाना होते हैं, उसे ‘आर्माडा’ कहा जाता है।

