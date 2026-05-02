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ईरान के प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ठुकराया, होर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीदों को बड़ा झटका

May 02, 2026 05:06 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले चार हफ्तों से अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले रुकने के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी रुकावट है।

ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को शिपिंग के लिए खोलने और अमेरिका के प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के चरण में रखने का सुझाव दिया गया था। सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव तनाव कम करने और समझौते का रास्ता खोलने के मकसद से तैयार किया गया था, लेकिन वाशिंगटन ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

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पिछले चार हफ्तों से अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले रुकने के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है। ईरान ने पिछले दो महीनों से खाड़ी क्षेत्र में अपनी जहाजरानी को छोड़कर लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही रोक रखी है, जबकि अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर पाबंदी लगाई है।

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आखिर क्यों नहीं बन पा रही सहमति

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं, हालांकि उन्होंने विस्तार से यह नहीं बताया कि किन बिंदुओं पर असहमति है। अमेरिका का रुख साफ है कि वह तब तक इस संघर्ष को समाप्त नहीं करेगा, जब तक ऐसा समझौता नहीं हो जाता जो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से हमेशा के लिए रोक दे। वहीं, ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

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ईरानी अधिकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव में पहले युद्ध समाप्त करने, हमले न करने की गारंटी देने और स्ट्रेट खोलने पर जोर दिया गया है, ताकि भरोसे का माहौल बन सके। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जटिल मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, जिसमें प्रतिबंधों में ढील के बदले ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, ईरान यह भी चाहता है कि यूएस उसके शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों को मान्यता दे, भले ही वह अस्थायी रूप से इसे रोकने पर सहमत हो जाए।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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