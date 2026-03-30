मदद के लिए दिल्ली आने वाला था ईरानी विमान, अमेरिका ने एयरपोर्ट पर ही उड़ाया
ईरान की महान एयरलाइंस के एक विमान को अमेरिकी सेना ने एयरपोर्ट पर ही ढ़ेर कर दिया है। यह विमान जल्दी ही मानवीय सहायता लेने के लिए दिल्ली आने वाला था। इस विमान के जरिए 11 टन की भारतीय मदद तेहरान पहुंचने वाली थी।
पश्चिम एशिया में जारी जंग लगातार खूनी होती जा रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सोमवार को ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े महान एयरलाइन के यात्री विमान को अमेरिका ने उड़ा दिया। यह विमान मानवीय सहायता जैसे दवाईयां, खाद्य पदार्थ आदि लेने के लिए नई दिल्ली आने वाला था। इसके 1 अप्रैल को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन इसके पहले ही इसे एयरपोर्ट पर ही उड़ा दिया गया है।
ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के यात्री और कार्गो विमानों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से लेकर रविवार तक इजरायली हमलों में ईरान के 16 से 17 ऐसे विमान नष्ट हो चुके हैं। इन हमलों के बाद देश में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह विमान मुख्यतः IRGC से संबंध रखते थे। इनका इस्तेमाल कुद्स फोर्स आतंकवादियों तक हथियार पहुंचाने के लिए करती थी। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी रूस की मदद के लिए इन्हीं विमानों का उपयोग किया जाता था। हालांकि, सैटेलाइट तस्वीरों से यह सामने आया था कि ये विमान यात्री विमान थे।
बता दें, कि ईरान को मदद भेजने के लिए किसी भारतीय एयरलाइन के विमान का उपयोग नहीं किया जाता है। ईरान की महान या एयर ईरान के विमान आते हैं और मानवीय सहायता ले जाते हैं। इससे पहले ईरान के लिए भारत की तरफ से पहली सहायता खेप 18 मार्च 2026 को भेजी गई थी। नई दिल्ली ने कहा था कि ये आपूर्ति दोनों देशों के बीच मित्रता और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक हैं।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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