फरवरी के आखिर में ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से शुरू हुए इस संघर्ष में यह ताजा बढ़ोतरी है, जिसके बाद से खाड़ी के अरब देश लगातार ईरानी हमलों की चपेट में आ रहे हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। दूसरी तरफ, बहरीन ने कहा है कि ईरानी हमले में उसकी एक सिविलियन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

फरवरी के अंत में ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से शुरू हुए इस संघर्ष में यह ताजा बढ़ोतरी है, जिसके बाद से खाड़ी के अरब देश लगातार ईरानी हमलों की चपेट में आ रहे हैं।

बहरीन के अल-रिफा और अवाली ठिकानों को निशाना बनाने का दावा ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'इरना' के मुताबिक, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि उनकी एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन के अल-रिफा और अवाली ठिकानों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य पोजिशनों के खिलाफ जॉइंट मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया है। आईआरजीसी ने इसे "लगातार जारी अमेरिकी आक्रामकता और ईरानी हवाई क्षेत्र के बार-बार किए जा रहे उल्लंघन" का करारा जवाब बताया है।

इससे पहले ईरान की 'फार्स' न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी कार्रवाइयों के जवाब में बहरीन स्थित शेख ईसा और जुफैर के दो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है।

वहीं, बहरीन की डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से आ रहे कई हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। हालांकि, इंटरसेप्ट किए गए मिसाइलों और ड्रोन के मलबे गिरने से संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। बहरीन ने तेहरान पर खाड़ी देश के प्रति अपना "सुनियोजित शत्रुतापूर्ण रवैया" जारी रखने का आरोप लगाया है।

सितरा द्वीप के पास दिखा धुएं का गुबार, अलर्ट जारी बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "ईरान की जघन्य आक्रामकता के नतीजे में एक नागरिक औद्योगिक इकाई को निशाना बनाया गया, जिससे वहां आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने के काम में जुटी हैं।"

मंत्रालय ने इस औद्योगिक इकाई की सटीक लोकेशन या प्रकृति का खुलासा नहीं किया, लेकिन स्थानीय निवासियों ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि उन्होंने बहरीन के पूर्वी तट पर स्थित 'सितरा द्वीप' के ऊपर धुएं का भारी गुबार उठते देखा है। सितरा द्वीप में कई बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें सरकारी तेल कंपनी 'बैप्को' की एक प्रमुख रिफाइनरी भी शामिल है। हमले की आशंका के बीच मंत्रालय ने पहले लोगों से नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में हटाकर दोबारा नया अलर्ट भेजा गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में दो टैंकरों पर हमला बहरीन पर हुए हमलों के साथ ही दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में भी दो तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि स्ट्रेट से गुजरते समय एक टैंकर पर किसी "अज्ञात प्रोजेक्टाइल" से हमला हुआ, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं, एक अन्य टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है।

दूसरी ओर, ईरानी सेना ने दावा किया कि एक जहाज प्रतिबंधित क्षेत्र (रेस्ट्रिक्टेड जोन) में घुसने और समुद्री माइन से टकराने के कारण आग की चपेट में आ गया। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार, उस टैंकर ने समुद्री नियमों और चेतावनियों का उल्लंघन करते हुए अपनी पहचान और नेविगेशन सिस्टम बंद कर रखा था। गौरतलब है कि ईरान हाल के हफ्तों में बार-बार जहाजों के बारूदी सुरंग से टकराने का दावा करता रहा है, जबकि अमेरिकी सेना ने हाल ही में कहा था कि उसने इस मुख्य समुद्री मार्ग से सभी बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं।

सैन्य तनाव के बीच ईरान ने की कूटनीतिक बातचीत की वकालत बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि इलाके में चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को मौका दिया जाना चाहिए। अराघची ने कहा, "क्षेत्र में जारी बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और ईरान पर लगी नाकेबंदी को तर्कसंगत तरीके से हटाया जाना चाहिए।"