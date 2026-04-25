US बातचीत के लिए गंभीर है या नहीं, ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप की मंशा पर उठाए सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में अपने दूतों की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी, जिससे कूटनीतिक प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा। इस घटनाक्रम से यह साफ संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी गहरा है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान दौरे के बाद अमेरिका की कूटनीतिक मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका वास्तव में बातचीत के लिए गंभीर है। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यावहारिक उपाय साझा किया है, लेकिन अमेरिकी रुख को लेकर संदेह बना हुआ है। अराघची का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और उसने ईरान व अमेरिका के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार करने की कोशिश की है। अपने इस दौरे के दौरान अराघची ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और क्षेत्रीय शांति के लिए सहयोग पर चर्चा की। हालांकि, इस दौरे से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अराघची पाकिस्तान से बिना अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात किए ही रवाना हो गए।
कूटनीतिक प्रक्रिया को लगा बड़ा झटका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में अपने दूतों की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी, जिससे कूटनीतिक प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा। इस घटनाक्रम से यह साफ संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी गहरा है। ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह सीधे तौर पर अमेरिका से बातचीत करने के पक्ष में नहीं है और वह अधिकतम दबाव जैसी अमेरिकी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा।
वहीं, अमेरिका का मानना है कि ईरान के भीतर नीतिगत स्पष्टता की कमी है, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद कूटनीतिक प्रयासों का बार-बार विफल होना इस बात का संकेत है कि युद्ध समाप्त करने का रास्ता अभी आसान नहीं है। हालांकि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से बातचीत की इच्छा जताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी और शर्तों को लेकर मतभेद बड़ी बाधा बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में ओमान या अन्य देशों के जरिए फिर से वार्ता शुरू होने की संभावना बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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