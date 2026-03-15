पश्चिम एशिया के युद्ध में कूदेगा नाटो? कतर में इटली-US सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला, विमान तबाह
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को इटली सरका की तरफ से बताया गया कि कुवैत में मौजूद उनके एक एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इस हमले में सैनिक सुरक्षित हैं, लेकिन एक रिमोट ऑपरेटेड विमान नष्ट हो गया है।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध लगातार गति पकड़ता जा रहा है। इटली सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि कुवैत में मौजूद उसके अली अल सलेम एयर बेस के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। इस एयरबेस पर अमेरिका और इटली दोनों के सैनिक तैनात हैं। इस हमले में इटली की एयर फोर्ट का एक रिमोट पायलेटेड विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हालांकि किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
इटली के रक्षा स्टाफ प्रमुख लूसियानों पोर्तोलानो ने सेना द्वारा जारी एक बयान में कहा कि सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा, "आज सुबह कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इस बेस पर अमेरिकी और इतावली सैन्य बल तैनात है। सभी सैनिक सुरक्षित हैं, एक एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है।"
युद्ध के हालात की वजह से बेस से कम किए थे सैनिक: इटली
इटली के रक्षा स्टाफ प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में एयरबेस पर तैनात सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया था। अभी जो सैनिक बेस पर मौजूद हैं, उन्हें आवश्यक मिशनों को अंजाम देने के लिए रखा गया है।
आपको बता दें, इस बेस पर इटालियन सैनिकों के साथ में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। ईरान की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह खाड़ी क्षेत्र में मौजूद किसी भी अमेरिकी ठिकानों या सहयोगियों को नहीं छोड़ेगा।
इटली और अमेरिका दोनों ही नाटो के अहम हिस्से हैं, ऐसे में इस युद्ध में नाटो के शामिल होने की कितनी संभावना होती है, यह देखना होगा। हालांकि, इससे पहले भी ईरान की तरफ से उड़ने वाले ड्रोन तुर्किए, फ्रांस के ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। लेकिन नाटो की तरफ से कोई गंभीर बयान जारी नहीं किया गया है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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