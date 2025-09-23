Iranian diplomats wont even be able to shop in the US The Trump administration restrictions अमेरिका मे शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे ईरानी राजनयिक? ट्रंप सरकार ने लगा दिए प्रतिबंध, International Hindi News - Hindustan
अब ईरान से अमेरिका जाने वाले राजनयिक मनमानी खरीदारी नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आदेश दिया है कि उन्हें कीमती सामान लेने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी।

Tue, 23 Sep 2025 07:55 AM
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका आने वाले ईरानी राजनयिकों और अधिकारियों की खरीदारी पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि न्यूयॉर्क आने वाले ईरानी अधिकारी बिना अनुमति कोस्टको जैसे स्टोर से सामान नहीं खरीद सकेंगे। बता दें कि ईरान के अधिकारी अमेरिका में इस तरह के स्टोर से खूब लग्जरी सामान खरीदते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ईरान के अधिकारियों को मनमाने तरीके से खरीदारी नहीं करने देंगे। एक तरफ ईरान की जानता गरीबी से जूझ रही है, उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है और दूसरी तरफ ईरान के मौलाना यहां आकर लग्जरी आइटम खरीदते हैं।

अमेरिकी प्रशासन को पता चला था कि ईरान के अधिकारियों ने इस तरह के होलसेल क्लब में मेंबरशिप ले रखी है और वे जमकर खरीदारी करते हैं। ईरानी अधिकारी घड़ियां, जूलरी, हैंडबेग, वॉलेट, परफ्यूम, तंबाकू, शराब और कारें सस्ती कीमतों में खरीदकर ईरान ले जाते हैं। हालांकि अमेरिका ने इसके लिए केवल ईरान को ही टैरगेट किया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी डिप्लोमैट्स की पसंदीदा जगह कोस्टको है। यहां वे बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और आसानी से ईरान भिजवा देते हैं।

अमरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान से यूएन आने वाले डिप्लोमैट्स के वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे।विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों को खरीदारी के लिए सरकार के इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा अगर ईरानी अधिकारी कहीं से भी 1000 डॉलर से ज्यादा का सामान या फिर 60 हजार डॉलर से ज्यादा की कार लेना चाहते हैं तो पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

बता दें कि यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए भी अमेरिका ने कई देशों के राजनयिकों को वीजा नहीं दिया है। इसमें ईरान के अलावा फिलिस्तीनी प्रशासन भी शामिल है। इसके अलावा सुडान, जिम्बॉब्वे और ब्राजीली के अधिकारियों को भी वीजा नहीं दिया गया है।

