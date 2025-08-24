ईरानी सेना ने टीम 'आतंकवादी' को किया ध्वस्त, 6 को मार गिराया; तीन गिरफ्तार

ईरान में सेना ने दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकवादियों के एक समूह पर हमला कर उसके छह सदस्यों को मार गिराया और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया है।

ईरान की सेना ने दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकवादियों के एक समूह पर हमला कर छह सदस्यों को मार गिराया और दो अन्य को गिरफ्तार किया। यह जानकारी ईरान के खुफिया मंत्रालय ने शनिवार को दी। मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान के अनुसार, आतंकवादी समूह, जिसमें सात गैर-ईरानी नागरिक शामिल थे, हाल के दिनों में देश की पूर्वी सीमा से ईरान में घुस आए थे और 'खतरनाक और लक्षित आतंकवादी अभियान' चलाने की कोशिश कर रहे थे। बयान में अभियान की तारीख का जिक्र नहीं किया गया।

गोला-बारूद के साथ कई सामान जब्त बयान में कहा गया कि ये आतंकवादी विभिन्न हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक उपकरणों से लैस थे। इनसे जब्त सामान में लेजर-निर्देशित ग्रेनेड लॉन्चर, अमेरिका निर्मित मशीन गन, ग्रेनेड, विस्फोटक जैकेट, दो-तरफा रेडियो, गोला-बारूद, कई वाहन और मोटरसाइकिलें शामिल थीं।

हमला करने की योजना बना रहा था आतंकवादी समूह मंत्रालय के अनुसार, यह आतंकवादी समूह ईरान के पूर्व में एक महत्वपूर्ण केंद्र पर हमला करने की योजना बना रहा था। मंत्रालय ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य इस आतंकवादी सेल के इजरायल से संबंधित होने की ओर इशारा करते हैं। बयान के अनुसार, आतंकवादियों के साथ कई घंटों तक चली मुठभेड़ में तीन ईरानी सुरक्षा कर्मी घायल हुए।