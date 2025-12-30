इतना तगड़ा हमला होगा कि झेल नहीं पाएगा ईरान, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसपर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम की बात सच है तो इस बार हमला और तगड़ा होगा।

इजरायली प्रधानमंत्री मेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों के बीच कई घंटे वार्ता हुई जिसका मुख्य उद्देश्य गाजा में युद्धविराम योजना को आगे बढ़ाना था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक वॉरटाइम प्रधानमंत्री हैं औऱ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद आज इजरायल दुनिया के नक्शे पर ही ना होता।

ईरान पर होगा और तगड़ा हमला ईरान को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर उसका बर्ताव सुधरता नहीं है तो परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप ने कहा कि इस बारे में अभी सारी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन अगर यह सच है तो परिणाम बहुत घातक होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार से भी तगड़ा हमला हो। ईरान ने पिछली बार डील कर ली थी और हमने उसे मौका भी दिया था लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा।

सूत्रों का कहना है कि नेतन्याहू ने ईरान का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के सामने पुरजोर तरीके से उठाया था। उन्होंने वार्ता के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की मांग की। दोनों नेताओं की मुलाकात फ्लोरिडा के मार ए लागो अपार्टमेंट में हुई। दोनों नेताओं के बीच यह पांचवीं बैठक थी।