सीजफायर के लिए भीख मांग रहा था ईरान; अमेरिका बोला- तेहरान के पास नहीं था कोई ऑप्शन

पश्चिम एशिया में जारी जंग दो सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के साथ थम गई है। इस समझौते को लेकर अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगशेथ ने कहा है कि ईरान सीजफायर के लिए गुहार लगा रहा था।

Iran ceasefire: पश्चिम एशिया में जारी जंग दो सप्ताह के सीजफायर के साथ थम चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो सप्ताह के युद्ध विराम का ऐलान किया। कुछ देर बार ईरान की तरफ से भी ट्रंप की घोषणा को स्वीकार करके होर्मुज स्ट्रेट खोलने की इजाजत दी है। अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने इस सीजफायर समझौते के साथ 'पूर्ण जीत' का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान सीजफायर के लिए गुहार लगा रहा था। क्योंकि वह बुरी तरह से थक चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे संभव बनाया है।

सीजफायर के ऐलान के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हेगशेथ ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' की जबरदस्त कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और इजरायल को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा, “ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को बड़ी सफलता मिली है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पूरी खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरा ईरानी नौसेना को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान के रक्षा उद्योग के ढांचे को भी काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है।”

हेगसेथ ने कहा, "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ अमेरिकी सेना ने अपने इजरायली साथियों के साथ मिलकर सारे उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। सेंट्रल कमांड ने अमेरिका की कुल सैन्य ताकत का 10 फीसदी से भी कम का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को ध्वस्त कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने वाले देश’ ने खुद को, अपने लोगों को और अपने क्षेत्र को बचाने में पूरी तरह असमर्थता दिखाई। हमने अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया, और ईरान को विनाशकारी सैन्य हार झेलनी पड़ी।”

हेगसेथ के बयान के बाद अमेरिका सेना के प्रमुख जनरल डैन केन ने इस समझौते को केवल एक ठहराव करार दिया। कैन ने कहा, "सभी पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि ईरान के साथ किया गया यह दो सप्ताह का युद्धविराम केवल एक ठहराव है। किसी भी स्थिति के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं।