US ने हमला किया तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजरायल हमारे टारगेट पर, ईरान की खुली धमकी

संक्षेप: ईरान में आंदोलन दो हफ्ते से अधिक समय से चल रहा है। प्रदर्शनों के आसपास हुई हिंसा में कम से कम 116 लोग मारे गए हैं। इंटरनेट बंद होने और फोन लाइनों के कट जाने के कारण विदेश से प्रदर्शनों का आकलन करना मुश्किल है।

ईरान में देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी रविवार को भी राजधानी और दूसरे सबसे बड़े शहर की सड़कों पर उतरे। इस बीच, ईरान के संसद अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस्लामी गणराज्य पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजरायल निशाने होंगे। क़ालीबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरानी संसद में सांसद मंच की ओर दौड़े और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरानी राज्य टेलीविजन ने संसद सत्र को लाइव प्रसारित किया। क़ालीबाफ एक कट्टरपंथी हैं और पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने पुलिस और ईरान की पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड को प्रदर्शनों के दौरान दृढ़ रहने के लिए सराहा।

क़ालीबाफ ने कहा, 'ईरान के लोगों को पता होना चाहिए कि हम उनके साथ सबसे कठोर तरीके से निपटेंगे और गिरफ्तार लोगों को सजा देंगे।' उन्होंने इजरायल को कब्जे वाला क्षेत्र कहते हुए सीधे धमकी दी। उन्होंने कहा, 'ईरान पर हमले की स्थिति में कब्जे वाला क्षेत्र और क्षेत्र में सभी अमेरिकी सैन्य केंद्र, अड्डे और जहाज हमारे वैध निशाने होंगे। हम खुद को केवल कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं मानते और किसी भी खतरे के संकेत पर कार्रवाई करेंगे।'

प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 116 लोगों की मौत ईरान में आंदोलन दो सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है। प्रदर्शनों के आसपास हुई हिंसा में कम से कम 116 लोग मारे गए हैं। इंटरनेट बंद होने और फोन लाइनों के कट जाने के कारण विदेश से प्रदर्शनों का आकलन करना मुश्किल हो गया है। 2,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इस बीच, यह चिंता बढ़ती जा रही है कि सूचना पर पाबंदी कट्टरपंथी तत्वों को खूनी दमन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए ईरान पर हमला करने की इच्छा जता चुके हैं।