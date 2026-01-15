पूरे क्षेत्र में आग लग जाएगी, ईरान की सीधी चेतावनी; अभी हमले से मना क्यों कर रहा इजरायल?

संक्षेप: अमेरिका क्षेत्र के प्रमुख सैन्य ठिकानों से अपने कुछ कर्मियों को हटा रहा है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी सेना के Al Udeid Air Base (कतर) से कुछ कर्मियों को बुधवार शाम तक निकलने की सलाह दी गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान में सरकार-विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन और मदद की धमकियों के बीच, तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ईरान की संसद (मजलिस) के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र आग में झुलस जाएगा। इसे अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए एक सख्त और सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब 24 घंटे से अधिक समय पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शनकारियों से संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान करते हुए कहा था कि मदद रास्ते में है। ट्रंप के इन बयानों को कई लोग ईरान में अमेरिका के संभावित सैन्य हस्तक्षेप के संकेत के रूप में देख रहे थे।

हालांकि, इन बयानों के बावजूद अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ कोई ठोस सैन्य कदम नहीं उठाया है, जबकि आरोप है कि ईरानी शासन लगातार प्रदर्शनों को बल प्रयोग से कुचल रहा है।

इस बीच, NBC News की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली और अरब अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि ईरानी शासन अभी उस स्तर तक कमजोर नहीं हुआ है, जहां अमेरिकी सैन्य हमले निर्णायक साबित हों और शासन गिर जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, इन अधिकारियों का मानना है कि बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से फिलहाल बचना चाहिए और तब तक इंतजार किया जाए जब तक ईरान पर आंतरिक और बाहरी दबाव और न बढ़ जाए।

सूत्र के अनुसार, कुछ इजरायली और अरब अधिकारी चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बड़े हमलों को फिलहाल टाल दें। वहीं, वाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति के पास कई विकल्प खुले हैं, जिनमें सैन्य हस्तक्षेप भी शामिल है। अधिकारी ने बयान में कहा- ईरान की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सभी विकल्प मौजूद हैं। वह विभिन्न मतों को सुनते हैं, लेकिन अंततः वही निर्णय लेते हैं जो उन्हें देश के हित में सबसे बेहतर लगता है।

इसी तनाव के बीच, बुधवार को रायटर्स ने बताया कि अमेरिका क्षेत्र के प्रमुख सैन्य ठिकानों से अपने कुछ कर्मियों को हटा रहा है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी सेना के Al Udeid Air Base (कतर) से कुछ कर्मियों को बुधवार शाम तक निकलने की सलाह दी गई। यह कदम जून में ईरान पर अमेरिकी हमलों से पहले उठाए गए सुरक्षा उपायों जैसा बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि जून 2025 में ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में अल उदैद एयर बेस पर सीधे मिसाइल हमले किए थे।