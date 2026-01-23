अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजी बहुत बड़ी सेना, ट्रंप की धमकी पर आया जवाब- उंगलियां ट्रिगर पर ही है

संक्षेप: दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटते समय, ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ईरान की ओर एक विशाल बेड़ा भेज रहा है। ट्रंप ने कहा रहा कि वह नहीं चाहते कि कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका ईरान पर बहुत करीब से नजर रख रहा हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका ईरान की तरफ बहुत बड़ी सेना भेज रहा है। इस पर ईरान का जवाब सामने आया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी दी कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ईरानी गार्ड्स कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने इजरायल और अमेरिका को चेतावनी दी कि ऐतिहासिक अनुभवों और पिछले साल हुए युद्ध से उन्हें सीख लेनी चाहिए ताकि उन्हें कोई भी गलतफहमी ना हो और उससे भी अधिक दर्दनाक और हश्र का सामना न करना पड़े।” उन्होंने लिखित बयान में कहा, "इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और डियर ईरान की उंगली ट्रिगर पर ही है। वे पहले से कहीं अधिक तैयार है।"

'वैध लक्ष्य' वाली चेतावनी बता दें कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका सहित कई देशों ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया है और इस पर प्रतिबंधित भी लगाए गए हैं। ईरान में जारी हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा क्रूरता की खबरें सामने आई हैं।

इस बीच एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी, जो ईरानी संयुक्त कमान मुख्यालय का नेतृत्व करते हैं, ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो अमेरिका के सभी ठिकाने ईरान के सशस्त्र बलों के लिए वैध लक्ष्य होंगे।

बहुत बड़ी सेना ईरान की ओर इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि एक बहुत बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटते समय, ट्रंप ने एयर फॉर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि अमेरिका सिर्फ एहतियात के तौर पर ईरान की ओर एक विशाल बेड़ा भेज रहा है। उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं।”