डुबा सकते हैं अमेरिकी युद्धपोत, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी
Iran US Tension: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चरम पर है। मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि खाड़ी में तैनात अमेरिका का युद्धपोत डुबा सकते हैं। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर बातचीत भी शुरू हो गई है। खामेनेई ने एक भाषण में कहा, "हम लगातार सुनते हैं कि उन्होंने (अमेरिका ने) ईरान की तरफ एक वॉरशिप (युद्धपोत) भेजा है। वॉरशिप निश्चित रूप से एक खतरनाक हथियार है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार है जो उसे डुबो सकता है।"
ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी चेतावनी दी कि उनकी सरकार को हटाने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम होंगी। वॉशिंगटन और तेहरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री की तैयारी के बीच जिनेवा में अपने लंबे समय से चल रहे न्यूक्लियर विवाद पर इनडायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिका, जिसने जून में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करने में इजरायल का साथ दिया था, ने इस इलाके में एक बैटल फोर्स तैनात की है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में शासन में बदलाव सबसे अच्छी बात हो सकती है। ईरान ने सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट में अपनी ड्रिल की, जो तेल शिपमेंट के लिए एक अहम वॉटरवे है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सोर्स ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची के साथ बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी मध्यस्थता ओमान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जिनेवा बातचीत में 'इनडायरेक्टली' शामिल होंगे और उनका मानना है कि तेहरान एक डील करना चाहता है। ट्रंप ने सोमवार को एयर फोर्स वन में रिपोर्टरों से कहा, “मुझे नहीं लगता कि वे डील न करने के नतीजे भुगतना चाहते हैं। हम उनकी न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करने के लिए बी-2 भेजने के बजाय डील कर सकते थे। और हमें बी-2 भेजने पड़े।”
'सरकार जबरदस्ती नहीं हटा सकता अमेरिका'
बातचीत शुरू होने के ठीक बाद, ईरानी मीडिया ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के हवाले से कहा कि वाशिंगटन उनकी सरकार को जबरदस्ती नहीं हटा सकता। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इस रिपब्लिक पर मौलवियों का राज रहा है। ईरानी मीडिया में छपी बातों में उन्होंने कहा, "अमेरिकी प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनकी आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी को कभी-कभी इतनी जोर से थप्पड़ मारा जा सकता है कि वह उठ नहीं पाती।" ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को रॉयटर्स को बताया कि जिनेवा बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका गैर-हकीकत वाली मांगें न करे और ईरान पर लगे बहुत बड़े आर्थिक बैन हटाने को लेकर वह कितना गंभीर है।
