अगर अमेरिका एक और गलती करता है तो... युद्ध के बीच ईरान की US को खुली चेतावनी
युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा है कि अगर अमेरिका एक और गलती करता है तो तेहरान की सेना लड़ाई के मैदान की जगह तय करेगी।
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि तेहरान न तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति में रहेगा। उन्होंने अमेरिका को नए हमलों के खिलाफ भी चेतावनी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को और नए हमले करने की धमकियां दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका एक और गलती करता है तो ईरान की आर्मी लड़ाई के मैदान की जगह तय करेगी।
ईरान की सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक, गालिबफ ने रविवार को पार्लियामेंट के एक ओपन सेशन में कहा, "हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का। अगर वह हमारी सात सही शर्तें मान लेता है, तो समझौते का रास्ता खुल जाएगा।" उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका एक और गलती करता है, तो ईरान की ताकतवर आर्म्ड फोर्सेज लड़ाई के मैदान की जगह तय करेंगी।"
गालिबफ ने आगे कहा कि फोर्स की कामयाबियों ने ईरान के हिम्मती लोगों, इलाके और दुनिया के आजाद देशों और खासकर फिलिस्तीनी बच्चों के लिए उम्मीद और इज्जत लाई है। ईरान की आर्म्ड फोर्स की काबिलियत और कोशिशों का जिक्र करते हुए, उन्होंने दोहराया कि देश न जंग न शांति वाली हालत में नहीं रहेगा। स्पीकर ने कहा कि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत चाहता है या जंग, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की सात लॉजिकल शर्तों को मानना, जिन्हें उन्होंने ईरानी लोगों की कोशिशों का नतीजा बताया, एक समझौते का रास्ता खोल सकता है।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी पर भी निशाना साधा
उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी 'अश्लील बातें और गलत भाषा' इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ताकत के सामने गहरी निराशा को दिखाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई आने वाले खतरों के डर से अपने घर से मिलिट्री शेल्टर में चला गया हो, उसके लिए बड़े देशों की बेइज्जती करने के बजाय फारस की खाड़ी में अपनी स्ट्रेटेजिक हार पर सोचना बेहतर होगा। उन्होंने यह कहकर बात खत्म की कि किसी भी नई लड़ाई के नतीजे सिर्फ सीधे तौर पर शामिल पार्टियों तक ही सीमित नहीं होंगे, और चेतावनी दी कि कई दूसरे लोग भी इसके नतीजे भुगतेंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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