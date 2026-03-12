Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Iran War: काम अभी अधूरा है, बीच में नहीं छोड़ सकते; ट्रंप ने दिए युद्ध लंबा खिंचने के संकेत

Mar 12, 2026 05:38 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

Iran War Updates: ट्रंप ने संकेत दिया कि इन अभियानों में एक विशेष हथियार का उपयोग किया गया है, जो आमतौर पर समुद्र के रास्ते होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए इस्तेमाल होता है।

Iran War: काम अभी अधूरा है, बीच में नहीं छोड़ सकते; ट्रंप ने दिए युद्ध लंबा खिंचने के संकेत

US-Israel-Iran War Updates: ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुछ ही घंटे पहले युद्ध के जल्द खत्म होने की भविष्यवाणी करने वाले ट्रंप ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना को ईरान में अपना काम पूरा करना होगा। केंटकी के हेब्रोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने समर्थकों से पूछा, "हम जल्दी नहीं निकलना चाहते, है ना? हमें काम पूरा करना ही होगा।"

ईरानी नौसेना और माइन-लेयर्स को किया तबाह: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने विस्तार से बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने ईरान की सामरिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने तेल की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए ईरान के उन जहाजों को नष्ट कर दिया है जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। ट्रंप के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के 58 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि समुद्र में जहाजों को उड़ाने के लिए बिछाई जा रही 31 माइन-लेयर नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया है।

ट्रंप ने संकेत दिया कि इन अभियानों में एक विशेष हथियार का उपयोग किया गया है, जो आमतौर पर समुद्र के रास्ते होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए इस्तेमाल होता है।

बेरूत में बड़ा हमला

युद्ध केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सहयोगी देशों और समूहों तक फैल चुका है। इजरायली सेना (IDF) ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया इलाके में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के इशारे पर किए जा रहे हमलों के जवाब में है।

ये भी पढ़ें:हिल जाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था; ईरान बोला- लंबी जंग के लिए हैं तैयार
ये भी पढ़ें:मिडिल ईस्ट में नया खतरा; ईरान के निशाने पर US-इजरायली बैंक, दुबई में हलचल तेज
ये भी पढ़ें:मिडिल ईस्ट में हाहाकार, ओमान के पोर्ट पर ईरान का हमला; धधक रहा लाखों लीटर तेल

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर ईरान को खाड़ी देशों (सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत आदि) पर हमले तुरंत रोकने की चेतावनी दी है। 13 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि दो देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

इराक के तट पर टैंकर पर हमला

इराक के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में एक विदेशी तेल टैंकर पर हमले की खबर है। हालांकि हमले की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इराकी बंदरगाह अधिकारियों ने टैंकर के 20 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है। यह घटना दर्शाती है कि क्षेत्र में ऊर्जा परिवहन अभी भी गंभीर खतरे में है।

ट्रंप के बयानों में आए इस विरोधाभास ने वैश्विक बाजारों और रणनीतिकारों को उलझन में डाल दिया है। एक ओर वे कहते हैं कि निशाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, वहीं दूसरी ओर वे काम पूरा करने तक युद्ध जारी रखने की बात कर रहे हैं। रक्षा सचिव के तीव्र हमलों के बयान और ट्रंप की नई चेतावनी से स्पष्ट है कि यह युद्ध फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
iran israel war iran america war Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।