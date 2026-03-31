Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रंप की शर्तों पर ही खत्म होगा ईरान युद्ध, ग्राउंड ऑपरेशन के भी संकेत; अमेरिका का क्या है प्लान?

Mar 31, 2026 08:14 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने मंगलवार को पेंटागन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में आने वाले दिन निर्णायक साबित होंगे।

ट्रंप की शर्तों पर ही खत्म होगा ईरान युद्ध, ग्राउंड ऑपरेशन के भी संकेत; अमेरिका का क्या है प्लान?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने मंगलवार को पेंटागन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में आने वाले दिन निर्णायक साबित होंगे। हेगसेथ ने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में यह संघर्ष केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर ही समाप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि चल रहे अभियान में सफलता की कुंजी अप्रत्याशित बने रहना है। रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान में जमीन पर सेना भेजना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला लिया भी जाता है तो वह किसी को पहले से नहीं बताएगा।

ट्रंप की शर्तों पर खत्म होगा युद्ध

ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग में हेगसेथ ने बताया कि वाशिंगटन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। हालांकि, अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अगले चार से आठ सप्ताह तक यह अभियान पूरे जोर-शोर से जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और यह मजबूत हो रही है, लेकिन संघर्ष केवल हमारी और राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों पर ही खत्म होगा।

वहीं, जनरल डैन केन ने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान की सैन्य क्षमता को लगातार नष्ट कर रही है। केन ने कहा कि हमने उनकी नौसेना में मौजूद जमरान क्लास के सभी फ्रिगेट्स समेत 150 से अधिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। हम उनके रक्षा औद्योगिक आधार के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं, जिसमें कारखाने, गोदाम, परमाणु हथियार अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं और युद्ध क्षमता को दोबारा खड़ा करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा शामिल है।

होर्मुज जाओ और तेल लाओ: ट्रंप

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में होर्मुज स्ट्रेट के कारण पैदा हुई तेल और जेट ईंधन की कमी से जूझ रहे देशों को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने लिखा कि जिन देशों को होर्मुज के बंद होने के कारण जेट ईंधन नहीं मिल रहा है (खासकर यूनाइटेड किंगडम, जिसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया) उनके लिए मेरा सुझाव है कि अमेरिका से खरीदें, हमारे पास भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा दूसरा सुझाव ये है कि कुछ साहस जुटाएं, जलडमरूमध्य पर जाएं और उसे कब्जे में ले लें।

ये भी पढ़ें:'आओ, इंतजार कर रहे हैं', ईरान के खतरनाक मंसूबे; अमेरिका को दी धमकी
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध की आंच से जल रहा US, आसमान पर पेट्रोल के दाम; 2022 के बाद सबसे महंगा

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आपको अब अपने लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी मदद के लिए नहीं थे। ईरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मुश्किल काम हो गया है। अब जाकर अपना तेल खुद ले आओ।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।