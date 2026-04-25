ट्रंप ने कैंसल की कुशनर और विटकॉफ की पाकिस्तान यात्रा, बोले- 18 घंटे की फ्लाइट लेना बेकार

डोनाल्ड ट्रंप ने कुशनर और विटकॉफ की पाकिस्तान यात्रा कैंसल कर दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने वाली टीम को फ्लाइट लेने से इनकार कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर

पश्चिम एशिया संकट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता में एक बार फिर से खलल पड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को बताया कि उन्होंने ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने वाली अपनी टीम की यात्रा को रद्द कर दिया है। बता दें, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरानी अधिकारियों से बात करने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे। लेकिन हाल ही में खबर आई थी कि ईरान के अधिकारी पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तेहरान के लिए उड़ान भर चुके हैं। इसके बाद ट्रंप ने भी अमेरिकी प्रतिनिधियों की इस यात्रा को रद्द कर दिया है।

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कुशनर और विटकॉफ की पाकिस्तान यात्रा को रद्द करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "मैंने अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान जाने वाली अपनी टीम से उनकी यात्रा कैंसल करने के लिए कह दिया है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप वहां जाने के लिए 18 घंटे की उड़ान नहीं भरेंगे। हमारे पास सारे विकल्प पहले से ही मौजूद हैं। वे जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन आप अब और 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां बैठकर बेकार बातें करने नहीं जाएंगे।"

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर भी इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप के बीच में भयंकर आंतरिक कलह है। उन्होंने लिखा, "... यात्रा करने में बहुत समय बर्बाद होता है। इसके अलावा ईरान की लीडरशिप के बीच में बहुत भयंकर आतंरिक कलह और भ्रम की स्थिति है। किसी को पता नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है, यहां तक कि जो सत्ता में हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है।"

गौरतलब है कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात करने के बाद ईरानी डेलीगेशन तेहरान के लिए उड़ान भर चुका है। सूत्रों के मुताबिक, ईरान के अधिकारियों ने अमेरिकियों से सीधे बातचीत करने से इनकार करते हुए अपनी चिंताएं पाकिस्तान के साथ साझा कर दी थी। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान इन बातों को अमेरिकी डेलीगेशन के सामने रखेगा। लेकिन अब ट्रंप ने यह यात्रा ही कैंसल कर दी है।