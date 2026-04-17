होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फंस गई बात, ईरान खोलने को तैयार, अमेरिका का इनकार

ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर से अपने ब्लाकेड को हटाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ शांति समझौते पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक ब्लाकेड जारी रहेगा।

Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में जारी जंग अब नए स्तर पर पहुंच गई है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद करना शुरू कर दिया था। अब सात हफ्तों के बाद ईरान ने होर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए होर्मुज से अपना ब्लाकेड हटाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ शांति समझौते पर सहमति नहीं बन जाती, होर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड बना रहेगा।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची द्वारा होर्मुज खोलने के ऐलान के बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट करके बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरह से खुला हुआ है। यह व्यापार और जहाजों के निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस पर लगा हुआ अमेरिकी ब्लाकेड अभी नहीं हटेगा। यह तब तक नहीं हटेगा, जब तक कि ईरान के साथ हमारा लेन-देन पूरा नहीं हो जाता। हमें उम्मीद है कि यह जल्दी ही हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया जल्दी ही संपन्न हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।"

इसके पहले ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इस खुली छूट की अवधि सीजफायर की अवधि तक बताई थी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने लिखा, "लेबनान में हुए सीजफायर को देखते हुए सभी व्यापारिक जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित रूप से निकलने की खुली छूट है। यह छूट सीजफायर की बाकी अवधि के लिए दी गई है। इन व्यापारिक जहाजों का पारागमन इस्लामिक गणराज्य के बंदरगाहों और समुद्री संगठन द्वारा पहले से घोषित मार्ग पर ही होगा।”