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ईरान युद्ध के बीच इजरायल को बड़ा झटका, इटली ने सस्पेंड किया डिफेंस डील

Apr 14, 2026 05:42 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान युद्ध के बीच ईटली ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है। इटली ने इजरायल के साथ अपना महत्वपूर्ण रक्षा समझौता निलंबित कर दिया है। इस समझौते में सैन्य उपकरणों का आदान-प्रदान और रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान शामिल है।

ईरान युद्ध के बीच इजरायल को बड़ा झटका, इटली ने सस्पेंड किया डिफेंस डील

ईरान युद्ध के बीच ईटली ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है। इटली ने इजरायल के साथ अपना महत्वपूर्ण रक्षा समझौता निलंबित कर दिया है। इस समझौते में सैन्य उपकरणों का आदान-प्रदान और रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान शामिल है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मंगलवार को वेरोना में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। इटली की समाचार एजेंसियों एएनएसए और एजीआई के अनुसार, मेलोनी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने इजरायल के साथ रक्षा समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित करने का फैसला लिया है।

एक इतालवी राजनयिक सूत्र ने न्यूज एजेंसी एएफपी को पुष्टि करते हुए बताया कि समझौते को निलंबित कर दिया गया है। सूत्र ने कहा कि इसे जारी रखना राजनीतिक रूप से बेहद मुश्किल हो गया था। यह समझौता वर्ष 2006 में इजराइल की मंजूरी के बाद लागू हुआ था और हर पांच वर्ष में इसकी समीक्षा होती थी। इसमें रक्षा उद्योग, सैन्य कर्मियों की शिक्षा-प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान था।

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बता दें कि पिछले दिनों दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया था। इटली ने इजरायली सेना पर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ( UNIFIL ) के इतालवी काफिले पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी का आरोप लगाया था। इस घटना में कम से कम एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। इटली ने विरोध में इजरायल के राजदूत को तलब किया था।

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सोमवार को इजराइल ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी की टिप्पणियों के जवाब में इटली के राजदूत को तलब किया। ताजानी ने लेबनानी नागरिकों पर इजरायली सेना के 'अस्वीकार्य हमलों' की निंदा की थी। वे उस समय बेरूत में लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन और विदेश मंत्री यूसुफ रागी से मुलाकात कर रहे थे। बाद में ताजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे 'नागरिक आबादी के खिलाफ इजराइल के अस्वीकार्य हमलों' के बाद इटली की एकजुटता जताने के लिए बेरूत गए थे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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