ईरान पर अभी भी सख्त डोनाल्ड ट्रंप, बोले-अधिकारियों से कह दिया है डील की कोई जल्दी नहीं
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर अपना सख्त रुख फिर से सार्वजनिक कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता कर रहे अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि शांति समझौते को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना सख्त रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। उन्होंने रविवार को बताया कि ईरान के साथ चर्चा कर रहे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि समझौते को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे पूरी सावधानी के साथ और समय लेकर करना है ताकि युद्ध समाप्त हो सके। समझौता किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए।
सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में अमेरिका राष्ट्रपति ने ईरान के साथ समझौते को लेकर चल रही बातचीत पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने या उसे रखने की अनुमति नहीं दे सकते। पोस्ट में ट्रंप ने 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ईरान के साथ की गई डील की एक बार फिर से आलोचना की। उन्होंने इसे अब तक के सबसे खराब फैसलों में से एक बताते हुए कहा कि बराक ओबामा और उनके प्रशासन ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने की खुली छूट दे दी थी।
इसके साथ ही ट्रंप ने अपने प्रशासन द्वारा ईरान के साथ की जा रही बातचीत की तारीफ की। उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन वर्तमान में ईरान के साथ जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, वह ओबामा प्रशासन के ढीले रवैये से पूरी तरह से अलग है। हमारी बातचीत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस युद्ध में समय हमारे पक्ष में है।"
होर्मुज के बाहर अमेरिकी ब्लाकेड मजबूत: ट्रंप
ट्रंप ने अमेरिका द्वारा होर्मुज के बाहर लगे अमेरिकी ब्लाकेड की तारीफ की। उन्होंने कहा, "होर्मुज के बाहर अमेरिका की नाकेबंदी पूरी ताकत के साथ अपना प्रभाव बनाए हुए है। यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान के साथ एक समझौता नहीं हो जाता और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। दोनों पक्षों को अपना समय लेना चाहिए और इसे सही तरीके से करना चाहिए।"
पहले के मुकाबले ईरान के साथ अब बेहतर संबंध: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अपने संबंधों को पहले से बेहतर बताया। उन्होंने कहा, "ईरान के साथ हमारे संबंध अब पहले से कहीं बेहतर, पेशेवर हो गए हैं। हालांकि, उन्हें यह समझना होगा कि वह किसी भी हालत में परमाणु हथियार या बम नहीं बना सकते।"
डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य-पूर्व के देशों को दिया धन्यवाद
ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध में मध्य-पूर्व के तमाम देशों को भी नुकसान झेलना पड़ा था। अब इसी नुकसान और साथ देने को लेकर ट्रंप ने इन देशों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा, "मैं मध्य पूर्व के उन सभी देशों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने युद्ध के समय हमारा सहयोग किया। अमेरिका के साथ उन्होंने अपने सहयोग को इतना बढ़ाया कि वह ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड्स में भी शामिल हुए। आने वाले समय में कौन जाने कल के दिन ईरान भी इसमें शामिल हो जाए।"
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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