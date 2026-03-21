ईरान से तीन हफ्ते में ही पस्त हो गया अमेरिका, युद्ध खत्म करने की सोच रहे ट्रंप
ईरान युद्ध पिछले तीन हफ्तों से जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह धीरे-धीरे इस युद्ध को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के पहले ईरान ने दावा किया है कि उसके नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है।
पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध वैश्विक संकट की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश ऊर्जा संकट में फंसने की कगार पर हैं। करोड़ों नागरिकों को जान का खतरा बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश अब इस युद्ध को धीरे-धीरे समाप्त करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब उन्होंने नाटो के बाकी सदस्य देशों को कायर कहकर तंज कसा है, वहीं ईरान का युद्ध भी लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। शनिवार को ईरानी मीडिया ने बताया कि उसके नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है। वहीं अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश बेस डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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