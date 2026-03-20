Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नेतन्याहू से मना किया, अब ऐसा नहीं होगा; ईरानी गैस फील्ड पर इजरायल के हमले को लेकर ट्रंप

Mar 20, 2026 12:40 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

ईरान की गैस फील्ड पर इजरायली हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से अब ऐसा हमला न करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश हमला करने से पहले बातचीत करते हैं, हालांकि इस  हमले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

नेतन्याहू से मना किया, अब ऐसा नहीं होगा; ईरानी गैस फील्ड पर इजरायल के हमले को लेकर ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल द्वारा ईरानी गैस फील्ड पर किए गए हमले को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मना कर दिया गया है कि वह अब फिर से ईरान पर ऐसा हमला दोबारा न करें। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि दोनों देश तेहरान पर हमला करने से पहले एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान पहले दिए गए बयान के विरोधाभासी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल द्वारा ईरान की गैस फील्ड पर किए गए हमले की जानकारी अमेरिका को नहीं थी। हालांकि, रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि इजरायल ने यह हमला करने से पहले अमेरिका से बात की थी।

वाइट हाउस में गुरुवार को जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान को लेकर खुलकर बात की। हालांकि, उन्होंने ईरानी गैस फील्ड पर इजरायली हमले की जानकारी थी या नहीं इस पर कुछ भी साफ नहीं किया। हां, ट्रंप ने इतना कहा कि उन्होंने अब नेतन्याहू से ऐसा हमला न करने के लिए कह दिया है। ट्रंप ने कहा, "मैंने उनसे कहा है, ऐसा मत करो और वह ऐसा नहीं करेंगे।"

ये भी पढ़ें:कतर के रास लफान में ईरानी हमले से टेंशन में क्यों भारत? LPG सप्लाई पर कितना असर

ट्रंप से जब बार-बार पूछा गया कि क्या उन्हें ईरान पर हमला करने की जानकारी नहीं थी, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था? इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "हम हर बात पर चर्चा नहीं करते, हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं लेकिन हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। समन्वय रहता है। लेकिन कभी-कभी वह कुछ कर देते हैं, और अगर मुझे पसंद नहीं आता, तो अब हम वैसा नहीं करेंगे।”

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध में सैन्य तैनाती से ट्रंप का इनकार, कहा- सैनिकों को कहीं नहीं भेज रहा

इजरायल ने किया था ईरान की गैस फील्ड पर हमला

ईरान में जारी युद्ध में अभी तक अमेरिका और इजरायल ने गैस फील्ड या क्रूड ऑयल केंद्रों पर हमला नहीं किया था। खर्ग द्वीप और तेहरान पर हमला करते वक्त भी दोनों देशों ने इस इन केंद्रों को बचाए रखा, लेकिन मंगलवार को इजरायली सेना ने ईरान के दक्षिणी पार्स गैस फील्ड पर जमकर बमबारी की। इसकी वजह से वहां काफी नुकसान हुआ। इस हमले से गुस्साए ईरान ने पलटवार करते हुए कतर और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अन्य देशों के गैस और क्रूड ऑयल ठिकानों पर तेजी के साथ हमला करना शुरू कर दिया। ईरान के इस हमले में कतर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े गैस संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा, सऊदी अरब में एक रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को भी अपनी गैस उत्पादन सुविधाएं बंद करनी पड़ीं।

ये भी पढ़ें:अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा है पाकिस्तान, तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान
ये भी पढ़ें:ईरान में चल रही 'महाभारत' के 18 दिन बीते, अब भी जारी; कैसे फंसता दिख रहा अमेरिका

हमले को लेकर अमेरिका और इजरायल के अलग दावे

ऊर्जा केंद्रों पर किए गए इन हमलों को इस संघर्ष की सबसे बड़ी तेजी माना गया था। बुधवार को ट्रंप ने इसे लेकर एक पोस्ट करते हुए इसका पूरा ठीकरा इजरायल के माथे पर फोड़ते हुए कहा कि उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन इजरायली अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की की ट्रंप को इस बारे में सूचित किया गया था। इजरायली अधिकारियों के इन दावों को लेकर जब अमेरिकी अधिकारियों से सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और फिर इजरायल ने भी इस पर कोई बयान जारी नहीं किया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Donald Trump Iran Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।