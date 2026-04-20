ईरान की जिद के सामने ट्रंप की हेकड़ी हुई गुम? शांति के लिए अब खुद ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार

ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान में मिलने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जेडी वेंस के नेतृत्व में इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर चुका है, जबकि ईरान अभी भी ऊहापोह की स्थिति में है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से हटकर बातचीत के जरिए संघर्ष सुलझाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे राउंड की वार्ता में अगर बात बनती है, तो वह शांति के लिए ईरानी नेताओं के साथ आमने-सामने बात करने को भी तैयार हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने वाले हैं। लेकिन इस वार्ता पर अभी तक ईरान की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, रविवार को ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेने के लिए तीनों मुख्य नेता पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा, "वह यहां से जा रहे हैं, वह रात में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे" हालांकि ट्रंप ने पहले जे डी वेंस के पाकिस्तान जाने को लेकर इनकार किया था। लेकिन बाद में वाइट हाउस ने वेंस के इस शांति वार्ता में शामिल होने की पुष्टि की थी।

ईरान का अमेरिका पर आरोप अमेरिका भले ही बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का दावा कर रहा हो, लेकिन ईरान को इस पर भरोसा नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरान सरकार इस दौर की वार्ता में शामिल न होने की योजना बना रही है। इसके पीछे की वजह के तौर पर एजेंसी ने बताया कि तेहरान सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा रखी जा रही अवास्तविक मांगें ही है। इसके अलावा ट्रंप पहले ही सीजफायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोधाभासी बयान दे चुके हैं और उन्होंने होर्मुज के बाहर समुद्री नाकेबंदी हटाने से भी इनकार कर दिया है।

आमने-सामने की वार्ता करने को तैयार ट्रंप ईरान भले ही अब वार्ता से दूर हो रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को सुलझाने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। रविवार को ट्रंप ने ईरान द्वारा बातचीत शुरू होने के पहले ही विफल होने के दावे को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, "हमें बातचीत करनी है। इसलिए मुझे नहीं लगात है कि यहां पर कोई खेल खेल रहा है।"

इसके अलावा ट्रंप ने ईरानी नेताओं से सीधे मिलने की संभावना भी खुली रखी। उन्होंने कहा, “मुझे उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वे मिलना चाहते हैं, तो हम मिल सकते हैं।” हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। यह पूरी तरह साफ है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा।