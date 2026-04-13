Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरान में शांति करवाएगा रूस? तेहरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दिया खास ऑफर

Apr 13, 2026 08:13 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

ईरान में शांति करवाने के लिए रूस ने एक बार फिर से तेहरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ऑफर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि वह ईरान का यूरेनियम स्वीकार करने के लिए तैयार है।

ईरान में शांति करवाएगा रूस? तेहरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दिया खास ऑफर

Russia news: पश्चिम एशिया की जंग को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए शांति के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने-सामने नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई वार्ता के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम बताया गया है, जिसे लेकर अमेरिका और इजरायल को डर है कि तेहरान परमाणु हथियार बना सकता है। अब इसी डर को खत्म करने के लिए रूस ने एक खास ऑफर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से सोमवार को कहा गया कि वह अमेरिका के साथ भावी शांति समझौते के तहत ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बता दें, इससे पहले भी रूस ऐसा प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन ट्रंप ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

पश्चिम एशिया के युद्ध को शांत करवाने और ईरान के साथ अपने मजबूत रिश्तों की बात करते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी और क्षेत्रीय नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बात की है। पेसकोव ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के साथ हुई बातचीत में इस प्रस्ताव को उठाया था। यह प्रस्ताव अभी भी कायम है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

ये भी पढ़ें:पाक टॉक्स फेल होते ही रूस का बड़ा दांव, ऑफर की मध्यस्थता; US-ईरान मानेंगे?
ये भी पढ़ें:पाक आसामां से आया था फोन… अब नेतन्याहू ने बताया, कैसे टूटी ईरान-US वार्ता?

गौरतलब है कि रूस की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में इस्लामाबाद में संपन्न हुई अमेरिका और ईरान वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों ही देशों ने एक-दूसरे के ऊपर भरोसा न जताने का आरोप लगाया।

होर्मुज को बंद करने की अमेरिकी धमकी की रूस ने की आलोचना

इस्लामाबाद में हुई वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिका ने होर्मुज को लेकर नई नीति अपनाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि एक तरफ अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है, तो दूसरी तरफ से अमेरिका भी इस रास्ते पर नाकाबंदी करेगा। क्रेमलिन ने अमेरिका की तरफ से दी गई इन धमकियों की आलोचना की है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि ऐसी धमकियां न केवल वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेंगी, बल्कि पश्चिम एशिया के संघर्ष को और भी ज्यादा बढ़ाएंगी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Iran iran israel war Israel अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।