ईरान में शांति करवाएगा रूस? तेहरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दिया खास ऑफर

ईरान में शांति करवाने के लिए रूस ने एक बार फिर से तेहरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ऑफर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि वह ईरान का यूरेनियम स्वीकार करने के लिए तैयार है।

Russia news: पश्चिम एशिया की जंग को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए शांति के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने-सामने नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई वार्ता के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम बताया गया है, जिसे लेकर अमेरिका और इजरायल को डर है कि तेहरान परमाणु हथियार बना सकता है। अब इसी डर को खत्म करने के लिए रूस ने एक खास ऑफर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से सोमवार को कहा गया कि वह अमेरिका के साथ भावी शांति समझौते के तहत ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बता दें, इससे पहले भी रूस ऐसा प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन ट्रंप ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

पश्चिम एशिया के युद्ध को शांत करवाने और ईरान के साथ अपने मजबूत रिश्तों की बात करते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी और क्षेत्रीय नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बात की है। पेसकोव ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के साथ हुई बातचीत में इस प्रस्ताव को उठाया था। यह प्रस्ताव अभी भी कायम है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

गौरतलब है कि रूस की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में इस्लामाबाद में संपन्न हुई अमेरिका और ईरान वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों ही देशों ने एक-दूसरे के ऊपर भरोसा न जताने का आरोप लगाया।