इतिहास के सबसे बड़े अटैक की तैयारी; वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका को आंखें दिखा रहा ईरान

पश्चिम एशिया संकट के बीच पाकिस्तान में जारी शांति वार्ता विफल होती नजर आ रही है। इसी बीच ईरान की तरफ से अमेरिका और इजरायल को धमकी दी गई है कि अगर उनकी तरफ से हमले के संकेत भी मिलते हैं, तो ईरान इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार करेगा।

पश्चिम एशिया की जंग को खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान में होने वाली वार्ता ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। ईरान के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से बातचीत करके निकल गए हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने इस्लामाबाद आने वाली अपनी टीम की यात्रा को रद्द कर दिया है। शांति वार्ता को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही असमंजस की स्थिति के बीच ईरान की तरफ से एक धमकी भी आई है। तेहरान की तरफ से कहा गया है कि उसने इतिहास के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका या इजरायल की तरफ से हमले का संकेत मिलता है, तो बहुत भयंकर पलटवार होगा।

दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी एम्बेसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अमेरिका और इजरायल को खुले तौर पर धमकी दी। पोस्ट में लिखा,"ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी बेसों और इजरायल पर इतिहास के सबसे बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से जरा भी हमला होने का संकेत मिलता है तो ईरान पलटवार करेगा।"

बता दें, ईरान की तरफ से यह धमकी ऐसे समय में सामने आई है, जब पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची पाकिस्तानी लीडरशिप से बातचीत करने के बाद ओमान पहुंच चुके हैं, जबकि अमेरिका ने अपने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को कैंसल कर दिया है।

यात्रा को रद्द करने की जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, "मैंने हाल ही में ईरानियों से बात करने के लिए पाकिस्तान जाने वाले डेलीगेशन की यात्रा को रद्द कर दिया है। यात्रा में बहुत समय खराब होता है। इसके अलावा ईरान की लीडरशिप के बीच में बहुत भयंकर आतंरिक कलह और भ्रम की स्थिति है। किसी को पता नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है, यहां तक कि जो सत्ता में हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है।"