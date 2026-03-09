Hindustan Hindi News
पाकिस्तान में गहराया तेल संकट, स्कूल-दफ्तर बंद करने के आदेश; तेल भत्ते में भारी कटौती

Mar 09, 2026 10:09 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
ईरान में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल संकट से बचने के लिए सरकारी दफ्तरों को केवल चार दिन खोलने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तेल भत्तों में भी कटौती की गई है।

ईरान में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल संकट से बचने के लिए सरकारी दफ्तरों को केवल चार दिन खोलने और स्कूलों को दो हफ्ते तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तेल भत्तों में भी कटौती की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को सरकारी खर्चों को कम करने के लिए कई घोषणाएं की। इसमें सरकारी ईंधन भत्तों में कटौती और ईंधन बचाने के लिए स्कूलों को बंद करने जैसे कदम शामिल हैं। इस घोषणा के समय उन्होंने खासतौर पर मध्य-पूर्व में बढ़ते संकट को कारण बताया।

सोमवार देर शाम पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 मार्च से सभी स्कूल दो सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, जबकि उच्च शिक्षा (कॉलेज और विश्वविद्यालय) तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते आधे कर दिए जाएंगे और ईंधन बचाने के लिए 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। इसके अलावा बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय अब सप्ताह में केवल चार दिन ही काम करेंगे।

अपडेट की जा रही है।

Pakistan

