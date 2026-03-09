पाकिस्तान में गहराया तेल संकट, स्कूल-दफ्तर बंद करने के आदेश; तेल भत्ते में भारी कटौती
ईरान में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल संकट से बचने के लिए सरकारी दफ्तरों को केवल चार दिन खोलने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तेल भत्तों में भी कटौती की गई है।
ईरान में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल संकट से बचने के लिए सरकारी दफ्तरों को केवल चार दिन खोलने और स्कूलों को दो हफ्ते तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तेल भत्तों में भी कटौती की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को सरकारी खर्चों को कम करने के लिए कई घोषणाएं की। इसमें सरकारी ईंधन भत्तों में कटौती और ईंधन बचाने के लिए स्कूलों को बंद करने जैसे कदम शामिल हैं। इस घोषणा के समय उन्होंने खासतौर पर मध्य-पूर्व में बढ़ते संकट को कारण बताया।
सोमवार देर शाम पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 मार्च से सभी स्कूल दो सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, जबकि उच्च शिक्षा (कॉलेज और विश्वविद्यालय) तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते आधे कर दिए जाएंगे और ईंधन बचाने के लिए 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। इसके अलावा बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय अब सप्ताह में केवल चार दिन ही काम करेंगे।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
