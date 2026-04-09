ट्रंप की ईरान नीति पर बड़ा खुलासा: बार-बार धमकी, अंदर ही अंदर डील और मार्च वाला 'खेल'

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, धमकी भरे बयानों के बावजूद वाशिंगटन कई हफ्तों से लड़ाई रोकने पर विचार कर रहा था, जिसका मुख्य मकसद महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग होर्मुज को दोबारा खोलना था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान को बार-बार धमकी दे रहे थे। एक रात में खत्म करने का दावा कर रहे थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया कि तेहरान समझौते के लिए 'भीख मांग रहा' है, लेकिन पर्दे के पीछे और खेल हो रहा था, जो अब खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वाइट हाउस चुपचाप अस्थायी युद्धविराम के लिए दबाव बना रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में वार्ता से परिचित सूत्रों के हवाले से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, धमकी भरे बयानों के बावजूद वाशिंगटन कई हफ्तों से लड़ाई रोकने पर विचार कर रहा था, जिसका मुख्य मकसद महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग होर्मुज को दोबारा खोलना था। इन गुप्त प्रयासों का नतीजा मंगलवार देर रात सामने आया, जब अमेरिका, ईरान और इजरायल ने दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा कर दी। यह घोषणा ट्रंप द्वारा ईरान की 'पूरी सभ्यता' को नष्ट करने की चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद हुई।

मार्च से ही युद्धविराम के पक्ष में थे ट्रंप फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप कम से कम 21 मार्च से युद्धविराम के लिए उत्सुक थे, ठीक उसी दिन जब उन्होंने ईरान के बिजली संयंत्रों को 'नष्ट' करने की धमकी दी थी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के नेतृत्व वाले गुप्त संचार तंत्र से जुड़े पांच सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बढ़ती तेल कीमतें और ईरानी शासन की मजबूती को लेकर चिंताएं इस तात्कालिकता का कारण बनीं। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप प्रशासन ने कई हफ्तों तक इस्लामाबाद पर दबाव डाला कि वह तेहरान को युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मनाए। पाकिस्तान की 'मुस्लिम-बहुसंख्यक पड़ोसी' की स्थिति और मध्यस्थ की भूमिका ने उसे इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका दी। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने का काम किया और खुद को तटस्थ चैनल के रूप में स्थापित किया।

आर्मी चीफ आसिम मुनीर बने की प्लेयर रिपोर्ट के अनुसार, इस गुप्त कूटनीति के केंद्र में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रहे। रिपोर्ट के अनुसार, तनाव चरम पर पहुंचने के साथ ही उनकी भूमिका और तेज हो गई। ट्रंप की समयसीमा नजदीक आने पर मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ समेत शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से लगातार फोन पर बात की। अमेरिका और पाकिस्तान का मानना था कि अगर प्रस्ताव किसी तटस्थ देश के माध्यम से आएगा, तो ईरान उसे ज्यादा सहर्ष स्वीकार करेगा। मुनीर के ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात करने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाया। हालांकि, शरीफ के एक्स पोस्ट में एक ड्राफ्ट गलती से 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री' का संदेश शीर्षक से आ गया, जिसे बाद में सुधार लिया गया। इस घटना ने अटकलें बढ़ा दीं कि युद्धविराम की पहल केवल इस्लामाबाद की नहीं थी।

प्रस्तावों का आदान-प्रदान और ईरान की नरमी गुप्त चैनलों से कई प्रस्तावों का आदान-प्रदान हुआ, जिनमें अमेरिका का 15 सूत्री प्रस्ताव और ईरान की 5 तथा 10 सूत्री प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। पाकिस्तान ने 45 दिनों से लेकर दो सप्ताह तक की अलग-अलग युद्धविराम अवधियों का सुझाव दिया। शुरुआत में दोनों पक्ष काफी दूर थे, लेकिन राजनयिकों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि ईरान धीरे-धीरे अपने रुख में नरमी लाने के लिए तैयार हुआ, जिसमें अपने यूरेनियम भंडार पर सीमाएं स्वीकार करना भी शामिल था। कुछ दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री अराघची और अन्य नेताओं ने होर्मुज के लिए युद्धविराम पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी, हालांकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से मंजूरी लेने में उन्हें दिक्कत हुई।