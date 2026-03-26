अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान को खतरनाक ड्रोन दे रहा रूस? क्रेमलिन ने बताया सच
युद्ध में ईरान को रूस मजबूत कर रहा है। रूस ईरान को घातक ड्रोन और हथियार देने जा रहा है। तनाव के बीच कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है। दावे-प्रतिदावे के बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि रूस ईरान को हमलावर ड्रोन भेजने की तैयारी कर रहा है।
युद्ध में ईरान को रूस मजबूत कर रहा है। रूस ईरान को घातक ड्रोन और हथियार देने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है। दावे-प्रतिदावे के बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि रूस ईरान को हमलावर ड्रोन भेजने की तैयारी कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसे मीडिया द्वारा फैलाई जा रही 'झूठी खबरों' में से एक बताया और लोगों से अपील की कि ऐसी रिपोर्टों पर ध्यान न दें। दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स ने बुधवार को पश्चिमी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर प्रकाशित की थी कि रूस ईरान को ड्रोन, दवाइयां और भोजन की चरणबद्ध खेप भेजने के करीब पहुंच गया है। रिपोर्ट में दो अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इजरायल और अमेरिका द्वारा तेहरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही उच्चस्तरीय ईरानी और रूसी अधिकारियों के बीच ड्रोन डिलीवरी पर चर्चा शुरू हो गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में बने शाहेद मॉडल के हमलावर ड्रोन इस संघर्ष में तेहरान के लिए सबसे प्रभावी हथियार साबित हुए हैं। इनकी कम लागत और आसान निर्माण क्षमता के कारण वे ईरानी शस्त्रागार की रीढ़ बन गए हैं। हालांकि, अमेरिकी हमलों से ईरान के ड्रोन उत्पादन पर भारी असर पड़ा है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों की कई लहरें दागीं। शुरू में तेहरान ने दावा किया था कि उसका जवाबी हमला केवल अमेरिका से जुड़े ठिकानों तक सीमित है।
अमेरिकी सेना का एक प्रमुख उद्देश्य ईरान की मिसाइल और ड्रोन निर्माण क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट करना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि युद्ध शुरू होने से अब तक उनकी सेनाओं ने 10000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं। इनमें ईरान के सबसे बड़े जहाजों का 92 प्रतिशत और देश की मिसाइल, ड्रोन तथा नौसैनिक उत्पादन सुविधाओं के दो-तिहाई से अधिक हिस्से को नुकसान पहुंचाया या नष्ट कर दिया गया है।
ईरान का एहसान चुका रहा रूस?
कहा जा रहा है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह मध्य पूर्व के चल रहे संघर्ष में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस तेहरान को गेरान-2 और शाहेद-136 जैसे आत्मघाती ड्रोन की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है, जो ईरान के स्वदेशी शाहेद प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी हमलों से ईरानी ड्रोन उत्पादन सुविधाओं को हुए भारी नुकसान के कारण तेहरान को अब रूस की ओर रुख करना पड़ रहा है, जबकि पहले ईरान ही रूस को शाहेद ड्रोन की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश था। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना ने शाहेद ड्रोनों पर काफी भरोसा किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने लोइटरिंग मुनिशन्स से निपटने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय को भी क्रेमलिन ने किया खारिज
इसी बीच क्रेमलिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय लेख की उस परिकल्पना को भी सिरे से नकार दिया जिसमें दावा किया गया था कि मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत में रुचि खो दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह पूरी तरह मनगढ़ंत और वास्तविकता से दूर कहानी है। उन्होंने बताया कि रूस अमेरिका के संपर्क में है और परिस्थितियां अनुकूल होते ही यूक्रेन में शांति समझौते पर बातचीत के नए दौर की उम्मीद है।
पेस्कोव ने कहा कि हम खुला रुख अपनाए हुए हैं। हम अमेरिकियों से संपर्क में हैं और जल्द से जल्द वार्ता के अगले दौर का आयोजन करना चाहते हैं। त्रिपक्षीय वार्ताओं में कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी कुछ प्रमुख मुद्दों, जिनमें क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल हैं, का समाधान बाकी है। रूस ने शांति वार्ता में अपनी रुचि नहीं खोई है। इस दौरान क्रेमलिन ने बार-बार जोर दिया कि मीडिया में फैलाई जा रही कई खबरें 'फेक न्यूज' या 'डिसइनफॉर्मेशन' का हिस्सा हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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