आज रात एक पूरी सभ्यता का हो सकता है अंत; ट्रंप की ईरान को खुली धमकी
ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो सकता है, कौन जानता है?
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं बदली तो आज रात ही एक प्राचीन सभ्यता का स्थायी अंत हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो सकता है, कौन जानता है?
ट्रंप की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने या समझौता करने की मंगलवार शाम 8 बजे (ईटी) तक की समय सीमा तय की है। ट्रंप ने पहले भी ईरान को 'स्टोन एज' में वापस भेजने की धमकी दी थी, जिसका ईरानी पक्ष ने कड़ा विरोध किया है। ईरान ने इसे अपनी 7000-8000 वर्ष पुरानी सभ्यता पर हमला बताते हुए अमेरिका को गलतफहमी न करने की चेतावनी दी है।
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज रात हमें पता चल जाएगा, जो विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा।
बता दें कि ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी की समय सीमा मंगलवार रात आठ बजे समाप्त होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी है कि यदि मंगलवार रात आठ बजे तक होर्मुज को नहीं खोला जाता है, तो ईरान को भारी बमबारी और भीषण हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ईरान समय सीमा से पहले समुद्री परिवहन के लिए होर्मुज नहीं खोलता है, या कोई 'स्वीकार्य' समझौता नहीं करता है, तो वह 'एक ही रात में' उसे खत्म कर देंगे।
सोमवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास एक ऐसी योजना है जिसके तहत 'ईरान के हर पुल और बिजली संयंत्र (पावर प्लांट) को मंगलवार आधी रात तक नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन हमलों के बाद मिलने वाली आजादी से ईरानी लोगों को अंततः लाभ 'हो सकता' है। इस बीच, इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने सोशल मीडिया पर फारसी भाषा में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें ईरान के लोगों को आज ट्रेन से यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
सेना के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई एक पोस्ट में ईरानी लोगों से 'अपनी सुरक्षा के खातिर' पूरे देश में 'ईरानी समय के अनुसार रात 21:00 बजे तक' ट्रेन का उपयोग करने और उससे यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि ट्रेनों में और रेलवे लाइनों के पास मौजूदगी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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