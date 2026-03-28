ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बिगड़ रहे हालात, पैदा हो रहा खतरा; रूस की चेतावनी
रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और हमले न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहे हैं। यह बात उन्होंने प्लांट के पास एक और हमले के बाद कही।
रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम के प्रमुख ने शनिवार को कहा कि ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और इन हमलों से न्यूक्लियर सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने यह बात प्लांट के पास एक और हमले के बाद कही। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने शुक्रवार को बताया कि ईरान ने उसे बुशेहर के आस-पास एक और हमले की जानकारी दी है। 10 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है। हालांकि, इस हमले से चालू रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही किसी तरह के रेडिएशन के फैलने की खबर है।
रूस के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बुशेहर के पास हुए इस हमले की स्पष्ट और कड़ी निंदा करने की मांग की। मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक बयान में कहा, "हमें उम्मीद है कि IAEA के डायरेक्टर जनरल को ईरानी अधिकारियों से सीधे तौर पर, समय पर और निष्पक्ष जानकारी मिलने के बाद, वे हमलावरों को तुरंत और स्पष्ट शब्दों में एक सीधा संदेश दे पाएंगे। अब रुकने का समय आ गया है।'' रोसाटॉम के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने यह भी बताया कि बुशेहर से उनके 163 और कर्मचारी वहां से निकाले जाने के बाद रूस लौट आए हैं, और आने वाले दिनों में दो और समूहों को वहां से निकाला जाएगा।
हमले के लिए अराघची ने इजरायल को ठहराया जिम्मेदार
शुक्रवार को, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक पावर प्लांट पर हमले के लिए इजरायल को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने ऊर्जा सुविधाओं से दूर रहने के ट्रंप के वादे का उल्लंघन किया है, और उन्होंने इज़राइल से इसकी भारी कीमत वसूलने की कसम खाई। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 11:40 बजे बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में एक मिसाइल गिरी। एजेंसी ने आगे कहा कि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि इस हमले से प्लांट के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
'गंभीर परमाणु दुर्घटना को जन्म दे सकता है'
फार्स ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बुशेहर फिलहाल चालू हालत में है और इसमें बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री मौजूद है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि इस प्लांट को होने वाला कोई भी नुकसान एक गंभीर परमाणु दुर्घटना को जन्म दे सकता है, जिसके इस क्षेत्र पर ऐसे परिणाम होंगे जिनकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। फार्स ने शनिवार तड़के तेहरान के कई ज़िलों में धमाकों की भी खबर दी। इनमें राजधानी के पश्चिम में स्थित मेहराबाद हवाई अड्डे के पास हुए हमले भी शामिल हैं, जो घरेलू उड़ानों का मुख्य केंद्र है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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