Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युद्ध के बीच PAK-ईरान में घंटेभर तक क्या पकी खिचड़ी, आगे के प्लान से उठा पर्दा

Mar 28, 2026 04:56 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एक घंटे से ज्यादा चली इस विस्तृत बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी संघर्ष और शांति प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की।

युद्ध के बीच PAK-ईरान में घंटेभर तक क्या पकी खिचड़ी, आगे के प्लान से उठा पर्दा

Iran US War Update: ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। वह अमेरिकी नेताओं से भी संपर्क में है तो ईरानी नेताओं से भी कॉन्टैक्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ फोन पर बातचीत की। हैरानी वाली बात यह थी कि यह फोन कॉल एक घंटे तक चली। सामने आया है कि शरीफ और पेजेश्कियन ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की और तेहरान पर इजरायल के लगातार हमलों की निंदा की।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "एक घंटे से ज्यादा चली इस विस्तृत बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी संघर्ष और शांति प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की।" बयान में बताया गया कि शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति को उन कूटनीतिक प्रयासों के बारे में जानकारी दी, जो उनके, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर द्वारा किए जा रहे हैं।

बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु अमेरिका, खाड़ी देशों और इस्लामी देशों के साथ संपर्क साध रहा है। पाक प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति को पाकिस्तान की शांति पहल को मिले जोररदार समर्थन के बारे में जानकारी दी और उम्मीद जताई कि आपसी दुश्मनी को खत्म करने का कोई कारगर रास्ता मिलकर निकाला जा सकता है। शरीफ ने ईरान पर इजरायल के लगातार हमलों की पाकिस्तान की ओर से कड़ी निंदा को भी दोहराया, जिसमें शुक्रवार को आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे पर हुए ताजा हमले भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "इन मुश्किल भरे समय में ईरान के बहादुर लोगों के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता और समर्थन को फिर से दोहराया। साथ ही उन्होंने 1,900 से ज़्यादा लोगों की जान जाने पर शोक जताया और घायलों व बेघर हुए लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। बयान के अनुसार, ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री शरीफ के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करते हुए, ईरान के खिलाफ इजरायल द्वारा की जा रही लगातार दुश्मनी पर अपना नजरिया साझा किया। पेजेशकियन ने बातचीत और मध्यस्थता को आसान बनाने के लिए आपसी विश्वास कायम करने की जरूरत पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें:टॉप लीडरशिप गंवाकर भी फ्रंटफुट पर ईरान, कहां खड़े ट्रंप; महीनेभर का लेखा-जोखा
ये भी पढ़ें:मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान का अमेरिकी जहाज पर हमला; सेना का था मददगार
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध के बीच इजरायल पर एक और देश ने कर दिया हमला, पहली बार दागी मिसाइल

पाकिस्तान का आगे का क्या है प्लान?

मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि रियाद, काहिरा और अंकारा के शीर्ष राजनयिक रविवार और सोमवार को पाकिस्तानी राजधानी में कई मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए पहुंचेंगे, जिसमें क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास भी शामिल हैं। एक बयान में कहा गया है कि उनकी मेजबानी उनके पाकिस्तानी समकक्ष, इशाक डार करेंगे, और शरीफ के साथ भी एक बैठक की योजना है। मिस्र ने भी इन बातचीत की पुष्टि की है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।

परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
iran america war Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।