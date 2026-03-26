होर्मुज स्ट्रेट बंद करवाने वाले को मार गिराया, युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान
ईरानी नेवी चीफ अलीरेजा तंगसिरी दक्षिणी ईरान में हुए एक हमले में मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमने IRGC नौसेना के कमांडर को मार गिराया। होमुर्ज स्ट्रेट को बंद करवाने का नेतृत्व भी इसी ने किया था।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में होर्मुज स्ट्रेट बंद करवाने वाले को मार गिराया गया है। नेतन्याहू ने बताया कि ईरानी नौसेना के कमांडर की इजरायली हमले में मौत हो गई है। पिछले महीने शुरू हुए युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव तब और बढ़ गया, जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया। इसी समुद्री रास्ते से दुनिया का 20 फीसदी तेल कारोबार होता है। कई दिनों से यह बंद पड़ा है, जिसकी वजह से तेल संकट पैदा हो गया है।
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेवी चीफ अलीरेजा तंगसिरी दक्षिणी ईरान में हुए एक हमले में मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, "हम ईरानी आतंकवादी शासन के ठिकानों पर जोरदार हमले करना जारी रखे हुए हैं। कल रात, हमने IRGC नौसेना के कमांडर को मार गिराया। इस व्यक्ति के हाथ बहुत से लोगों के खून से रंगे हुए थे। होमुर्ज स्ट्रेट को बंद करवाने का नेतृत्व भी इसी ने किया था। यह हमारे और हमारे मित्र, अमेरिका के बीच सहयोग का एक और उदाहरण है, जिसका साझा लक्ष्य युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।"
उन्होंने आगे कहा, "हम पूरी ताकत से, ईरानी आतंकी शासन के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं।" उन्होंने इस ऑपरेशन को हमारे और हमारे सहयोगी, अमेरिका के बीच, हमारे साझा युद्ध उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सहयोग का एक और उदाहरण बताया। गुरुवार को ईरान और लेबनान से मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन हमलों की लहरों ने पूरे इजरायल में सायरन बजा दिए, जिससे लोगों को दोपहर तक कई बार शेल्टर में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिकित्सकों और बचाव सेवाओं ने बताया कि गुरुवार को इन हमलों में इजरायल में कम से कम दस लोग घायल हुए, और देश भर में कई जगहों पर हमले हुए।
इससे पहले, इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने घोषणा की थी कि एक इजरायली हवाई हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी मारे गए हैं। काट्ज ने एक वीडियो बयान में कहा, "कल रात, एक सटीक और घातक ऑपरेशन में, IDF ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के कमांडर तंगसिरी को, नौसेना कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर मार गिराया।" उन्होंने यह भी बताया कि वह व्यक्ति जो होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने और उसे अवरुद्ध करने के आतंकवादी ऑपरेशन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था, उसे उड़ा दिया गया और मार गिराया गया।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।