रूसी तेल पर छूट सिर्फ भारत को ही मिलेगी, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने किसे दिया झटका?

Mar 11, 2026 10:22 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध से तेल पर संकट पैदा हो गया है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने यूरोपीय देशों को संकेत दिया है कि रूसी तेल पर पाबंदियों में और ढील ज्यादातर भारत को सप्लाई तक ही लिमिटेड होगी।

Iran US War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से भारत समेत दुनियाभर के देशों में तेल संकट पैदा होने लगा है। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए महीनेभर की मोहलत दी, जिसके बाद दूसरे देश भी अमेरिका से यही उम्मीद करने लगे। यूरोपीय देशों को अमेरिका ने झटका दिया है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने यूरोपीय देशों को संकेत दिया है कि रूसी तेल पर पाबंदियों में और ढील ज्यादातर भारत को सप्लाई तक ही लिमिटेड होगी।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे कीमतें कम करने के लिए तेल से जुड़े कुछ बैन हटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने उसी दिन पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर इस बारे में बात की थी। इसके अलावा और कोई खास जानकारी नहीं दी। अमेरिका पहले ही भारत को समुद्र में मौजूद रूसी तेल को इंपोर्ट करने की छूट दे चुका है। यूरोपियन यूनियन के इकॉनमी कमिश्नर वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्कीस ने कहा कि सोमवार को ग्रुप ऑफ सेवन के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच हुई एक कॉल में, अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का फैसला समय और उपायों के दायरे, दोनों के मामले में बहुत सीमित था।

जी-7 कॉल में शामिल होने के बाद, डोम्ब्रोव्स्कीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “उन्हें उम्मीद नहीं है कि इससे रूस के तेल रेवेन्यू पर कोई खास असर पड़ेगा।” अमेरिका ने जोर देकर कहा कि पाबंदियों में कोई भी और ढील इसी तरह दी जाएगी, यह बात जानने वाले लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर कही। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी आखिरी फैसला ट्रंप को लेना है। मिडिल ईस्ट में तेल प्रोडक्शन में कटौती और बढ़ रही है क्योंकि जरूरी होर्मुज स्ट्रेट वॉटरवे लगभग रुका हुआ है।

शटडाउन की वजह से तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ अपनी लड़ाई में काफी तरक्की कर रहे हैं और बहुत जल्द लड़ाई खत्म कर सकते हैं, जिससे तेल की कीमतों में उछाल कम हो जाएगा। जैसे-जैसे लड़ाई लंबी खिंच रही है, G-7 देशों ने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक तेल रिज़र्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि, जानने वाले लोगों ने कहा कि कुछ सदस्य देशों का मानना ​​है कि ऐसी रिलीज के लिए अभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

