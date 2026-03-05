चीन के 'नास्त्रेदमस' ने ईरान-अमेरिका युद्ध पर की तीन भविष्यवाणी, दो हो गईं सच; तीसरी ने सबको चौंकाया
चीनी ‘नास्त्रेदमस’ ने तीन जो भविष्यवाणियां की थीं, वह कुछ इस तरह थी। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आएंगे। वह ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत करेंगे और तीसरी भविष्यवाणी ईरान से अमेरिका यह युद्ध हार जाएगा। जियांग की तीन भविष्यवाणियों में पहली दो सच हो गई है।
ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग जारी है। इजरायल अमेरिका के साथ है और दोनों मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायल और गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। इन सबमें चीन और रूस जैसे देशों से ईरान को समर्थन मिला है। माना जा रहा है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। इस बीच, चीन के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले मशहूर यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव हिस्ट्री के होस्ट और प्रोफेसर जुएकिन जियांग ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उनकी तीन भविष्यवाणियों में दो तो सच हो गई है, जबकि अब तीसरे पर नजर है। उन्होंने कहा है कि ईरान से अमेरिका यह युद्ध हार जाएगा।
प्रोफेसर ने साल 2024 में एक ऑनलाइन लेक्चर के समय यह दावा किया था, लेकिन अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने उस समय तीन जो भविष्यवाणियां की थीं, वह कुछ इस तरह थी। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आएंगे। वह ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत करेंगे और तीसरी भविष्यवाणी ईरान से अमेरिका यह युद्ध हार जाएगा। जियांग की तीन भविष्यवाणियों में पहली दो सच हो गई है। ट्रंप वापस सत्ता में आए और उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत की। बता दें कि जियांग चीन में फिलॉस्फी और हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह इसके जरिए देश-दुनिया के वर्तमान हालात, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ग्लोबल इवेंट्स आदि पर चर्चा करते हैं और अपनी राय से लोगों को अवगत करवाते हैं।
इन भविष्यवाणियों के सच होने की वजह से जियांग सोशल मीडिया पर छा गए हैं। लोग उन्हें चीन का नास्त्रेदमस कहने लगे हैं। मालूम हो कि नास्त्रेदमस अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए मशहूर थे। उनकी कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अब जियांग के पहले दो दावे सही होने की वजह से लोग उन्हें चीन का नास्त्रेदमस कहने लगे। करीब दो साल पहले ही जियांग ने अपने वीडियो में बता दिया था कि ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। हालांकि, यह टकराव अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने ईरान में पहाड़ी इलाकों, लंबी सप्लाई लाइन और घरेलू विरोध का उदाहरण देते हुए कहा था कि ये सब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल बना देगा।
लेखक के बारे में
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
