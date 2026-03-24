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तो जल्द थमेगी जंग, आने वाली है गुड न्यूज? मोजतबा खामेनेई ने दी ईरान-US बातचीत को गुप्त मंजूरी

Mar 24, 2026 07:48 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अल अरबिया ने इजरायली अखबार येदिओथ अहरोनोथ के हवाले से बताया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चुपके से US दूत स्टीव विटकॉफ को बताया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने संभावित समझौते तक पहुँचने के लिए बातचीत को मंजूरी दे दी है।

तो जल्द थमेगी जंग, आने वाली है गुड न्यूज? मोजतबा खामेनेई ने दी ईरान-US बातचीत को गुप्त मंजूरी

ईरान युद्ध का आज 25वां दिन है। इस बीच इस जंग के खात्मे के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल, अमेरिका ने एक दिन पहले ही ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को पांच दिनों के लिए टाल दिया था। अब ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने भी अमेरिका के साथ बातचीत को मंजूरी दे दी है। लेकिन यह मंजूरी गुपचुप तरीके से दी गई है। ऐसा सऊदी अरब की मीडिया ने दावा किया है। सऊदी मीडिया आउटलेट अल अरबिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुप्त रूप से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को सूचित किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को मंजूरी दे दी है।

अल अरबिया ने मंगलवार को इजरायली अखबार येदिओथ अहरोनोथ के हवाले से बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चुपके से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को बताया है कि सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने किसी संभावित समझौते तक पहुँचने के लिए बातचीत को मंजूरी दे दी है। हालांकि, ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी वार्ता से इनकार किया है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम पर रहस्य और गहरा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी नेतृत्व चाहता है कि उसकी शर्तों के तहत युद्ध को जल्द समाप्त किया जाए। येदिओथ अहरोनोथ ने सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि मोजतबा खामेनेई ईरान की शर्तों के अनुसार युद्ध को जल्दी खत्म करने पर भी सहमत हो गए हैं।

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ट्रंप के बयान से बढ़े संकेत

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष को लगभग तीन हफ्ते हो चुके हैं और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सोमवार को ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई 48 घंटे की समय-सीमा के बाद सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टालने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत “किसी शीर्ष व्यक्ति” के साथ चल रही है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया, “चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं… और समझौता 5 दिन या उससे पहले भी हो सकता है।”

क्यों अहम है यह घटनाक्रम?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ा है। ऐसे में अगर ये वार्ता सफल होती है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि, इस पूरे मामले में कई विरोधाभास हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर ईरान वार्ता से इनकार कर रहा है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स ‘गुप्त संपर्क’ की बात कर रही हैं। इन सबके बीच, अमेरिका सकारात्मक संकेत दे रहा है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि वास्तव में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। फिर भी अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है, तो यह न सिर्फ युद्ध को थाम सकती है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा परिदृश्य को भी नया आकार दे सकती है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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