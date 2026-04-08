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होर्मुज खुलेगा, ट्रंप ने किया 2 हफ्ते का सीजफायर; हमले की डेडलाइन से पहले बड़ा ऐलान

Apr 08, 2026 04:46 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही सीजफायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के अनुरोध पर 2 सप्ताह के युद्धविराम किया जा रहा है।

होर्मुज खुलेगा, ट्रंप ने किया 2 हफ्ते का सीजफायर; हमले की डेडलाइन से पहले बड़ा ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही सीजफायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के अनुरोध पर 2 सप्ताह के युद्धविराम किया जा रहा है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गया है और उनके 10 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

पाकिस्तान का लिया नाम

ट्रंप ने लिखा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे ईरान पर आज रात होने वाले विनाशकारी हमले को रोकने का अनुरोध किया था। साथ ही ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरा, तत्काल और सुरक्षित तरीके से खोलने के मद्देनजर मैं दो सप्ताह के लिए ईरान पर दो हफ्ते के लिए बमबारी और हमले रोकने के लिए तैयार हो गया हूं।'

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ईरान के मानने का दावा

उन्होंने कहा, 'यह दो तरफा सीजफायर होगा। इसकी यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को न केवल पूरा कर लिया है, बल्कि उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा, ईरान के साथ शांति और मध्य पूर्व में शांति के लिए हम एक ठोस समझौते के बहुत करीब हैं। हमें ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव मिला है, और हमारा मानना है कि यह बातचीत आगे बढ़ाने के लिए एक आधार है।'

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2 सप्ताह के लिए राजी होने की वजह

ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका और ईरान के बीच पुरानी दुश्मनी के लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। यह दो हफ्ते का समय समझौते को अंतिम रूप देने और उसे पूरी तरह लागू करने में मदद करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से, मुझे इस बात का गर्व है कि यह पुरानी समस्या अब सुलझने के करीब है।'

इससे पहले मंगलवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को कहा कि ईरान से समझौते के मुद्दे पर कहा कि अब गेंद ईरानियों के पाले में है, क्योंकि वॉशिंगटन चल रही बातचीत पर तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर जरूरत पड़ी, तो अमेरिका बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है।

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बुडापेस्ट में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के साथ बातचीत के दौरान वेंस ने कहा कि अमेरिका कूटनीतिक हल को प्राथमिकता देता है, फिर भी उसके पास कड़े कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ताकत को पहचानते हैं, अगर ईरानी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अमेरिका के पास उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं करना चाहते, और न ही मैं ऐसा करना चाहता हूं। इसीलिए हम इतनी सख्ती से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन असल में अब गेंद ईरानियों के पाले में है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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