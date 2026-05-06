डील करो नहीं तो गिराएंगे बम; डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को खुला वार्निंग
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो युद्ध समाप्ति के लिए प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करे, वरना अमेरिका की ओर से भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो युद्ध समाप्ति के लिए प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करे, वरना अमेरिका की ओर से भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि अगर ईरान तय शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो 'एपिक फ्यूरी' अभियान का तुरंत अंत हो जाएगा। लेकिन अगर वे सहमत नहीं होते, तो बमबारी शुरू हो जाएगी, जो पिछले स्तर से कहीं अधिक तेज और विनाशकारी होगी।
बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि वाशिंगटन और तेहरान युद्ध समाप्त करने तथा व्यापक परमाणु वार्ता के लिए एक पृष्ठ के समझौता ज्ञापन पर सहमत होने के बेहद करीब पहुंच गए थे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के माध्यम से ईरान के साथ प्रत्यक्ष बातचीत की संभावना को ‘बहुत दूर की कौड़ी’ करार दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।
इससे पहले मंगलवार देर रात ट्रंप ने होर्मुज में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को निकालने के लिए चलाए जा रहे अमेरिकी सैन्य अभियान ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को अचानक रोकने की घोषणा की। उन्होंने इसे युद्ध समाप्त करने वाले समझौते को अंतिम रूप देने का अवसर बताया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रहेगी।
सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोकने का फैसला मध्यस्थ पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान के साथ 'पूर्ण और अंतिम समझौते' की दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि नाकाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी, लेकिन समझौते को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
ट्रंप चाहते क्या हैं?
अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान मुद्दे पर बार-बार दिए जा रहे विरोधाभासी बयानों से उनकी नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उन्होंने कई बार दावा किया है कि उनके पास इस संघर्ष को सुलझाने के लिए 'दुनिया का सारा समय' है, लेकिन कुछ दिन पहले कांग्रेस को संकेत दिया कि 28 फरवरी को शुरू हुआ यह युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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