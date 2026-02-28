200 फाइटर जेट्स से ईरान पर बोला था हमला, इजरायल ने इतिहास का सबसे बड़ा अटैक बताया

ईरान को निशाना बनाने के लिए इजरायल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान के तमाम सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लगभग 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था।

ईरान को निशाना बनाने के लिए इजरायल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान के तमाम सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लगभग 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इजरायली सेना द्वारा इस मिशन पर जानकारी देते हुए कहा गया कि यह इजरायली वायुसेना के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था।

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कहा, "आज सुबह लगभग 200 लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी और मध्य ईरान में ईरानी शासन की मिसाइल प्रणाली और रक्षा तंत्र के खिलाफ व्यापक हमला पूरा किया। यह इजरायली वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हवाई हमला है। लड़ाकू विमानों ने सैकड़ों हथियार गिराए, जिनका लक्ष्य लगभग 500 ठिकाने थे, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर शामिल हैं।” गौरतलब है कि ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक इजरायल और अमेरिका की तरफ से किए गए इन हमलों की वजह से ईरान में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

आपको बता दें, इन हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए मध्य-पूर्व में मौजूद अमेरिका के तमाम ठिकानों पर मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेट्स के जरिए हमला करना शुरू कर दिया। ईरान की तरफ से यह हमला दो बार की खेप में किया गया। इजरायल में इस हमले के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इजरायली सरकार ने देश व्यापी इमरजेंसी सिस्टम के माध्यम से लोगों को तुरंत शेल्टर होम में जाने के दिशा निर्देश दिए। इजरायली स्टेट मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से आई ज्यादातर हमलावर मिसाइलों को बीच में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया है, जबकि कुछ मिसाइलें जमीन तक आने में कामयाब रही हैं, जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।