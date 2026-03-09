Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान युद्ध एक अच्छा निवेश, चीन को झटका; ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ने बताया पूरा प्लान

Mar 09, 2026 03:06 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी ग्राहम लिंडसे ने ईरान युद्ध को एक अच्छा निवेश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान में युद्ध एक अच्छा निवेश है, यहां पर जितना पैसा भी अमेरिका खर्च कर रहा है, वह हमारे ही काम आएगा। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा।

ईरान युद्ध एक अच्छा निवेश, चीन को झटका; ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ने बताया पूरा प्लान

Iran US Israel War Update: ईरान के खिलाफ अमेरिका और ईरान का युद्ध लगातार जारी है। पिछले आठ दिनों से दोनों तरफ से एक-दूसरे के ऊपर मिसाइलों, बमों, रॉकेट्स और ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जमकर बयानबाजी भी हो रही है। पश्चिम एशिया में जारी इस संघर्ष को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी ग्राहम लिंडसे ने एक अच्छा निवेश बताया है। उन्होंने कहा कि यह सारा पैसा, जो अमेरिका युद्ध में खर्च कर रहा है, वह बहुत काम आने वाला है। यह चीन के लिए एक बुरे सपने की तरह होगा।

फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ग्राहम लिंडसे ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले की तारीफ करते हुए कहा कि अब सवाल यह नहीं है कि ईरानी शासन गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि यह कब गिरेगा। उन्होंने कहा, "अमेरिका यह सारा पैसा इसलिए खर्च कर रहा है ताकि ईरान कभी परमाणु शक्ति न बन सके। जब वह खत्म हो जाएंगे तो वे हमें और हमारे सहयोगियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं मार सकेंगे और पूरे मध्य-पूर्व क्षेत्र में आतंक फैलाना भी बंद कर देंगे। जब यह शासन गिर जाएगा, तो मध्य-पूर्व पूरी तरह से बदल जाएगा, कोई भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी नहीं दे पाएगा।"

ये भी पढ़ें:ईरान के छोटे से शाहेद ड्रोन ने US की नाक में किया दम, दुबई से बहरीन तक तबाही

चीन के लिए बुरा सपना होगा यह युद्ध: लिंडसे

ग्राहम लिंडसे ने ईरान में चल रहे इस युद्ध और वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन को चीन के लिए एक बुरा सपना बताया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप शांति और व्यापार के आदमी है। वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के लगभग 31 फीसदी तेल भंडार हैं। अगर हम उनके साथ साझेदारी करते हैं, तो यह दुनिया का लगभग 31 फीसदी तेल भंडार होगा, जिस पर हमारा नियंत्रण होगा। यह चीन के लिए एक बुरा सपना होगा, क्योंकि यह दोनों देश उसके बड़े तेल निर्यातक देश हैं।

ये भी पढ़ें:ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए क्यों आसान नहीं राह, विरासत में मिली कई चुनौतियां

गौरतलब है कि ग्राहम लिंडसे शुरूआत से ही इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप के समर्थक रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अमेरिका को ईरान के साथ-साथ लेबनान पर भी इजरायल के साथ मिलकर हमला करना चाहिए, ताकि हिज्बुल्लाह से भी हिसाब बराबर किया जा सके।

ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा: लिंडसे

लिंडसे ने ईरान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले निशाने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ईरान में अभियान खत्म होने के बाद अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई फ्री क्यूबा की टोपी भी दिखाई। उन्होंने कहा, "यह टोपी देख रहे हैं आप... फ्री क्यूबा... देखते रहिए। क्यूबा भी अब मुक्ति की कगार पर है, बस कुछ समय की बात है।"

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से ही लगातार अमेरिका की विदेश नीति आक्रामक रही है। पनामा नहर, ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला, कनाडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको ( अब गल्फ ऑफ अमेरिका) जैसे तमाम उदाहरण हैं, जहां पर ट्रंप प्रशासन ने अपने पूर्ववर्तियों से आगे बढ़कर फैसले लिए। यूरोप के साथ ही ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका का बर्ताव अच्छा नहीं रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी सेना ने उनके घर से उठा लिया और अब वहां का वर्तमान प्रशासन ट्रंप के इशारों पर काम कर रहा है। वेनेजुएला के तेल पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का कब्जा है। ईरान में भी इस्लामिक सत्ता जाती है, तो फिर विश्व के ज्ञात तेल भंडार के एक बड़े हिस्से पर अमेरिका का कब्जा होगा, जो कि सच में चीन के लिए एक बुरे सपने के जैसा होगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Donald Trump Iran iran israel war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।