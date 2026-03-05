Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हमले से बचना है, तो अमेरिकियों को निकाल फेंको; खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी

Mar 05, 2026 07:18 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने अपने अमेरिका के सहयोगी पड़ोसियों को चेतावनी दी है। तेहरान की तरफ से कहा गया कि अगर यह देश हमले से बचना चाहते हैं, तो अपने यहां पर मौजूद अमेरिकियों और अमेरिकी ठिकानों को बाहर निकाल फेंके।

हमले से बचना है, तो अमेरिकियों को निकाल फेंको; खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी

इजरायल और अमेरिका ईरान पर किए गए हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को अपने आगोश में लेता हुआ दिख रहा है। हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों को जमकर निशाना बनाया है। एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ है, लेकिन इसके बाद भी सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले खाड़ी देश आज असुरक्षा में घिरे हुए हैं। अब ईरान की तरफ से इन खाड़ी देशों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्हें ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स के हमले से बचना है तो उन्हें अपने देश से अमेरिकी नागरिकों को और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाना होगा।

तेहरान टाइम्स के हवाले से एक ईरानी सांसद ने कहा, "अगर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, तुर्की और अन्य देशों के नेता ईरानी मिसाइलों के खतरे से बचना चाहते हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र से अमेरिकियों को निकाल देना चाहिए और सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह हटाना चाहिए।” ईरान की तरफ से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और इजरायल नए-नए तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में मौजूद ईरानी युद्धपोत को पानी में डुबो दिया, इसमें बड़ी संख्या में ईरानी नौसैनिक मारे गए।

ये भी पढ़ें:IRIS DENA डूबने के बाद श्रीलंका के पास फंसा एक और ईरानी जहाज, लगाई मदद की गुहार

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि बुधवार को अमेरिका ने श्रीलंका के पास एक ईरानी युद्धपोत पर हमला किया, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने इस घटना को “समुद्र में किया गया अत्याचार” बताया। उन्होंने कहा कि ईरान का युद्धपोत डेना, जो लगभग 130 क्रू मेंबर के साथ भारतीय नौसेना का मेहमान था, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, इन देशों को लिए ईरान का बड़ा ऐलान; टॉप-5

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को इस अत्याचार का बदला चुकाना होगा, जल्दी ही ऐसा दिन आएगा, जब अमेरिका को अपने इस काम के लिए पछतावा होगा। इस घटना के कुछ समय बाद ही ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है, इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि, अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है।

आपको बता दें, अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए हमले के बाद शुरू हुई यह जंग अब और भी ज्यादा खूनी रूप लेती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है, हालांकि विशेषज्ञों की मानें, तो एक लंबा युद्ध अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि ईरान लगातार मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, अगर लंबे समय तक वह ऐसा कर पाने की क्षमता रखता है. तो फिर इजरायल और खाड़ी देशों के लिए अपने आप को बचा पाना मुश्किल होगा। ईरानी शदीह ड्रोन्स ने पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मचाई हुई है।

ये भी पढ़ें:ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म कर देंगे, इजरायल ने दे डाली खुली धमकी

इस युद्ध में ईरान में भी भारी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद भी इस्लाकिम गणराज्य की सरकार ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका और इजरायल ने मिलकर और तेज हमले किए। ईरान के फाउंडेशन ऑफ मार्टियर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक कम से कम 1230 लोगों की मौत हो चुकी है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News Iran iran israel war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।