ईरान-अमेरिका के बीच आज कितने बजे खत्म होगा सीजफायर, आखिर समय को लेकर दुविधा क्यों?
पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ वार्ता में ईरान की भागीदारी पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्धविराम बुधवार तड़के 4 बजकर 50 मिनट पर समाप्त हो जाएगा।
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर भ्रम की स्थिति बनती दिख रही है। खासतौर पर इसकी समाप्ति की समय-सीमा को लेकर, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के अधिकारियों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। इस बीच ईरान की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आने से स्थिति और अधिक अनिश्चित हो गई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के अनुसार, यह युद्धविराम 22 अप्रैल को सुबह 4:50 बजे (पाकिस्तानी समय) समाप्त हो जाएगा।
यह बयान पाकिस्तान के पक्ष को दर्शाता है, जिसमें सीजफायर की अवधि तय और स्पष्ट मानी जा रही है। हालांकि, यही समय-सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं दिख रही, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय-सीमा को अलग तरीके से बताया। उन्होंने संकेत दिया कि युद्धविराम 22 अप्रैल की बजाय वॉशिंगटन समय के अनुसार शाम तक जारी रह सकता है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष सीजफायर की समाप्ति को अलग-अलग टाइम जोन के आधार पर देख रहे हैं। इस विरोधाभास ने कूटनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है।
ईरान की चुप्पी से जटिल हुई स्थिति
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि ईरान की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। ईरान चुप्पी साधे हुए है, जिससे यह समझना मुश्किल हो गया है कि वह किस समय-सीमा को मानता है। क्या तेहरान युद्धविराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में है या नहीं? इसी बीच अमेरिका की ओर से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर तेहरान बुधवार को समाप्त हो रहे 2 सप्ताह के युद्धविराम से पहले अमेरिका के साथ किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो वह ईरान पर बमबारी शुरू कर देंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह ईरान के साथ युद्धविराम की अवधि बढ़ाएंगे ताकि शांति वार्ता के माध्यम से युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता हो सके, ट्रंप ने कहा, ‘मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्हें बातचीत करनी है। और, आप जानते हैं कि एक चीज कहना चाहूंगा। ईरान अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है। अगर वे समझौता कर लेते हैं तो वे फिर से एक मजबूत राष्ट्र, एक शानदार राष्ट्र बन सकते हैं।’
समय-सीमा को लेकर अनिश्चितता
पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने मंगलवार शाम कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर में ईरान की भागीदारी के संबंध में अब भी औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्धविराम बुधवार तड़के 4 बजकर 50 मिनट पर समाप्त हो रहा है। तरार ने कहा, 'दो सप्ताह के युद्धविराम की समाप्ति से पहले वार्ता में भाग लेने का ईरान का फैसला अहम है।' ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि शांति वार्ता में भागीदारी के संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 11 और 12 अप्रैल को हुई पहले की दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई, वहीं दूसरे दौर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।