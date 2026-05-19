तेहरान टस से मस नहीं, शर्तों पर फंसा अमेरिका का पेच; ईरान के नए प्रस्ताव में क्या खास?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति फिलहाल गतिरोध का शिकार नजर आ रही है। कड़े बयानों, सैन्य धमकियों और हमलों के बावजूद ईरान अपने रुख पर अडिग है। दोनों पक्षों के लगातार बदलते संकेतों और दावों के बीच स्थिति भ्रमपूर्ण बनी हुई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति फिलहाल गतिरोध का शिकार नजर आ रही है। कड़े बयानों, सैन्य धमकियों और हमलों के बावजूद ईरान अपने रुख पर अडिग है। दोनों पक्षों के लगातार बदलते संकेतों और दावों के बीच स्थिति भ्रमपूर्ण बनी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के सामने एक व्यापक नया शांति प्रस्ताव रखा है, जो परमाणु वार्ता से कहीं आगे जाता है। इसमें अमेरिकी प्रतिबंधों में पूर्ण राहत, विदेशों में जमे ईरानी धन की रिहाई, ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य तैनाती हटाने और होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी समाप्त करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए को बताया कि प्रस्ताव में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करने, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिकी-इजरायली अभियान में हुई तबाही के लिए मुआवजे की मांग की गई है। प्रस्ताव में ईरान के पड़ोसी क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की भी मांग शामिल है। ये शर्तें लगभग उन्हीं पुरानी मांगों जैसी हैं, जिन्हें ट्रंप ने पिछले सप्ताह 'बकवास' करार दिया था।

ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि हम कोई समझौता कर लेंगे। अगर बमबारी किए बिना ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने नए हमलों में देरी करने का आग्रह किया है क्योंकि समझौते की अच्छी संभावना है। बता दें कि पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पिछले महीने इस्लामाबाद में हुई प्रत्यक्ष शांति वार्ता के बाद पाकिस्तानी सूत्रों ने बताया कि ईरान का नवीनतम प्रस्ताव वाशिंगटन को भेज दिया गया है। सूत्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।

दूसरी ओर ईरानी पक्ष का दावा है कि हालिया बातचीत में अमेरिका ने कुछ लचीलापन दिखाया है, जिसमें जमे हुए ईरानी परिसंपत्तियों की आंशिक रिहाई और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में सीमित परमाणु गतिविधि की अनुमति शामिल है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने तेल प्रतिबंधों में अस्थायी छूट की खबरों का खंडन किया है। नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने ईरान की तसनीम न्यूज एजेंसी द्वारा प्रकाशित उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि वाशिंगटन ने बातचीत के दौरान तेल प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से छूट देने पर सहमति जताई है।