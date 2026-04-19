10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी, कई इलाके सील; क्या PAK में जल्द US-ईरान में होने वाली है बात?
हालांकि बातचीत के समय के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों से पता चलता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना जल्द ही होने वाली है।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के संभावित दूसरे दौर के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद, पाकिस्तान ने विदेशी प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अपने संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से पाकिस्तान में सीधी बातचीत की थी, लेकिन बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। केवल रावलपिंडी शहर में ही दस हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा, कई इलाकों को सील कर दिया गया है।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संभावित अंतिम समझौते हेतु बातचीत का एक और दौर कराने के लिए अपने राजनयिक प्रयास फिर से शुरू कर दिए हैं। 15 अप्रैल से शुरू होकर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया, जबकि रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने विवादित मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए ईरान में तीन दिन बिताए।
हालांकि बातचीत के समय के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों से पता चलता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना जल्द ही होने वाली है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि ये असाधारण उपाय विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के जवाब में किए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि इस्लामाबाद से सटे विशाल शहर रावलपिंडी में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और 600 से अधिक चौकियां स्थापित की गई हैं।
संभावित बातचीत से पहले राजधानी शहर में भी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जा रहा है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि रविवार आधी रात से, नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के कई संवेदनशील क्षेत्रों को सील कर दिया जाएगा। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित है, जबकि इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब प्रांत के अटक जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन यात्रियों को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए रावलपिंडी जिले के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए, रावलपिंडी में भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, अधिकारियों ने कहा कि वे कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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