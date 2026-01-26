युद्धपोत पर जलते फाइटर जेट, चहुंओर धुआं और बहती खून की धार; ईरान ने US को यूं चेताया
भित्तिचित्र का अनावरण ऐसे समय में हुआ है, जब USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और उसके साथ के युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जहाजों को इसलिए भेजा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे कार्रवाई कर सकें।
Iran-US Tension: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरानी अधिकारियों ने राजधानी तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में एक विशाल भित्तिचित्र लगाया है, जिसमें अमेरिका को सीधे तौर पर सैन्य हमले के खिलाफ चेतावनी दी गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इस भित्तिचित्र में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का ऊपर से दृश्य दिखाया गया है, जिसके डेक पर लड़ाकू विमान जलते और विस्फोट करते नजर आते हैं। डेक पर शव बिखरे हुए हैं और खून की लकीरें समुद्र में गिरते हुए अमेरिकी झंडे की धारियों जैसी आकृति बनाती हैं। इस भितिचित्र या पोस्टर (Mural) पर लिखा गया है- “अगर तुम हवा बोओगे, तो तूफान काटोगे।”
युद्धपोतों की तैनाती और ट्रंप का बयान
यह म्यूरल ऐसे समय सामने आया है जब USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ अन्य अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह तैनाती “एहतियात के तौर पर” की जा रही है। ट्रंप ने कहा, “हमारी एक विशाल नौसैनिक ताकत उस दिशा में जा रही है, और संभव है कि हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े।” हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर सैन्य कार्रवाई हुई तो वह पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों से कहीं अधिक बड़ी होगी, जिन्हें उन्होंने “मूंगफली जैसा” करार दिया।
ईरान की सेना बोली- ‘फिंगर ऑन द ट्रिगर’
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सेना “पहले से कहीं अधिक तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है।” एंगेलाब स्क्वायर को अक्सर सरकारी आयोजनों और संदेशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहां लगने वाले म्यूरल राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार बदले जाते हैं।
प्रदर्शन, दमन और बढ़ती मौतें
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के बाद और तेज़ हो गया। ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरानी मुद्रा रियाल के गिरने से शुरू हुए थे और जल्द ही पूरे देश में फैल गए। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इन प्रदर्शनों के दौरान और बाद में हजारों लोगों की मौत हुई और दसियों हजार गिरफ्तार किए गए।
अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने मौतों की संख्या 5,848 बताई है, जबकि 41,280 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। संगठन का कहना है कि दो हफ्तों से अधिक समय तक चले ईरान के अब तक के सबसे बड़े इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण जानकारी धीरे-धीरे बाहर आ रही है। वहीं, ईरानी सरकार ने मौतों का आंकड़ा 3,117 बताया है और कई मृतकों को “आतंकवादी” करार दिया है। अतीत में ईरान पर ऐसे मामलों में मृतकों की संख्या कम बताने के आरोप लगते रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय सैन्य हलचल
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान अब मध्य पूर्व में तैनात हैं। वहीं, ब्रिटेन ने भी क़तर में अपने टाइफून फाइटर जेट्स “रक्षात्मक उद्देश्य” से भेजे हैं।विश्लेषकों के अनुसार, मौजूदा हालात 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे गंभीर आंतरिक संकट की याद दिलाते हैं। बढ़ता अंतरराष्ट्रीय दबाव और सैन्य गतिविधियां इस टकराव को और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।